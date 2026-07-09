Schiri-Ansetzung sorgt in Frankreich für rote Köpfe

Darum gehts
- Französische Medien kritisieren Schiri Tello vor Viertelfinal gegen Marokko scharf
- Tello aus Argentinien, Heimat des Titelverteidigers, sorgt für Verschwörungstheorien
- Deschamps und Spieler betonen Fokus auf Marokko, nicht auf Schiedsrichter
Während für gewöhnlich Diskussionen um den Schiedsrichter erst nach dem Spiel aufkommen, wählt die französische Presse vor dem Viertelfinal gegen Marokko einen anderen Weg. Sie greifen schon jetzt das Gespann um Schiri Facundo Tello (44) und die Fifa an. So schreibt zum Beispiel die Plattform RMC Sport: «Die Fifa schämt sich für nichts.» Auch die Zeitung «Le Monde» wettert. Für das Blatt passe die Wahl des Unparteiischen in eine Reihe von fragwürdigen Entscheidungen.
Doch warum der Zorn? Zum ersten Mal an diesem Turnier kommt das Referee-Team aus einem Land – ausgerechnet aus Argentinien, dem Land des Titelverteidigers und Final-Gegner von 2022. Die Gerüchteküche brodelt natürlich. Die Fifa wolle Messi und Argentinien zur Titelverteidigung helfen, vermuten Fans auf den sozialen Medien.
Diplomatische Spieler
Pikant: Mit François Letexier (37) pfiff ein Franzose den Achtelfinal der Argentinier gegen Ägypten – ein nichtgegebener Elfmeter für die Ägypter unmittelbar vor dem 3:2 der Argentinier sorgte ebenfalls für Diskussionen. Auch Frankreich-Trainer Didier Deschamps (57) wird an der Pressekonferenz darauf angesprochen: «Hoffen wir, dass unsere Schiedsrichter so gut sind wie das Team von Monsieur Letexier.»
Generell gibt sich der 57-Jährige diplomatisch: «Marokko ist der Gegner, nicht der Schiedsrichter.» Auch Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano (27) schlägt in die gleiche Kerbe: «Ich konzentriere mich nicht darauf, wer der Schiedsrichter ist. Das haben wir noch nie gemacht. Wir konzentrieren uns auf Marokko und wollen das Spiel gewinnen.»
Ersatzgoalie Robin Risser (21) ergänzt: «Wir dürfen nicht paranoid werden. Wenn diese Schiedsrichter dabei sind, dann weil sie dem Niveau des Wettbewerbs gewachsen sind.» Klar ist schon jetzt: Schiedsrichter Tello wird mit Argusaugen beobachtet und darf sich eigentlich keinen Fehler erlauben. Ansonsten werden die Verschwörungstheorien in den nächsten Tagen kaum abnehmen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0