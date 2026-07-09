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«Fifa schämt sich für nichts!»
Schiri-Ansetzung sorgt in Frankreich für rote Köpfe

Die Wahl des argentinischen Schiedsrichters Facundo Tello für das WM-Viertelfinale Frankreich gegen Marokko sorgt für hitzige Debatten. Frankreichs Presse vermutet Bevorzugung für Messi und Argentinien. Spieler bleiben diplomatisch und konzentrieren sich auf das Spiel.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Der Argentiner Facundo Tello pfeift den Viertelfinal zwischen Frankreich und Marokko.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Französische Medien kritisieren Schiri Tello vor Viertelfinal gegen Marokko scharf
  • Tello aus Argentinien, Heimat des Titelverteidigers, sorgt für Verschwörungstheorien
  • Deschamps und Spieler betonen Fokus auf Marokko, nicht auf Schiedsrichter
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Während für gewöhnlich Diskussionen um den Schiedsrichter erst nach dem Spiel aufkommen, wählt die französische Presse vor dem Viertelfinal gegen Marokko einen anderen Weg. Sie greifen schon jetzt das Gespann um Schiri Facundo Tello (44) und die Fifa an. So schreibt zum Beispiel die Plattform RMC Sport: «Die Fifa schämt sich für nichts.» Auch die Zeitung «Le Monde» wettert. Für das Blatt passe die Wahl des Unparteiischen in eine Reihe von fragwürdigen Entscheidungen.

Doch warum der Zorn? Zum ersten Mal an diesem Turnier kommt das Referee-Team aus einem Land – ausgerechnet aus Argentinien, dem Land des Titelverteidigers und Final-Gegner von 2022. Die Gerüchteküche brodelt natürlich. Die Fifa wolle Messi und Argentinien zur Titelverteidigung helfen, vermuten Fans auf den sozialen Medien.

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Diplomatische Spieler

Pikant: Mit François Letexier (37) pfiff ein Franzose den Achtelfinal der Argentinier gegen Ägypten – ein nichtgegebener Elfmeter für die Ägypter unmittelbar vor dem 3:2 der Argentinier sorgte ebenfalls für Diskussionen. Auch Frankreich-Trainer Didier Deschamps (57) wird an der Pressekonferenz darauf angesprochen: «Hoffen wir, dass unsere Schiedsrichter so gut sind wie das Team von Monsieur Letexier.»

Generell gibt sich der 57-Jährige diplomatisch: «Marokko ist der Gegner, nicht der Schiedsrichter.» Auch Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano (27) schlägt in die gleiche Kerbe: «Ich konzentriere mich nicht darauf, wer der Schiedsrichter ist. Das haben wir noch nie gemacht. Wir konzentrieren uns auf Marokko und wollen das Spiel gewinnen.»

Ersatzgoalie Robin Risser (21) ergänzt: «Wir dürfen nicht paranoid werden. Wenn diese Schiedsrichter dabei sind, dann weil sie dem Niveau des Wettbewerbs gewachsen sind.» Klar ist schon jetzt: Schiedsrichter Tello wird mit Argusaugen beobachtet und darf sich eigentlich keinen Fehler erlauben. Ansonsten werden die Verschwörungstheorien in den nächsten Tagen kaum abnehmen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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