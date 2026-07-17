Am 19. Juli kämpfen Spanien und Argentinien im New-York-New-Jersey-Stadion um den WM-Titel. Gewinner erhalten erstmals Weltmeisterringe – ganz nach dem Vorbild im US-Sport. Speziell: Auch Fans können sich ein Exemplar kaufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa verleiht 2026 erstmals Weltmeisterringe an Sieger

30 Ringe fürs Siegerteam, 1996 Stück für weltweiten Verkauf reserviert

Ring-Tradition ist tief im US-Sport verankert

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Fifa setzt bei der Weltmeisterschaft 2026 auf eine Premiere: Erstmals erhalten die Sieger nicht nur die ikonische Trophäe und Goldmedaillen, sondern auch exklusive Weltmeisterringe.

Es wird eine streng limitierte Kollektion von 2026 nummerierten Exemplaren geben – eine Hommage an das Turnierjahr. 30 Ringe sind für das siegreiche Team reserviert, während 1996 Stück für Fans weltweit verfügbar sein werden. «Jeder Ring wird individuell gestaltet und erinnert an eine Leistung für die Ewigkeit», so die Fifa.

Die Ringe vereinen Symbolik und Präzision: Eine Seite zeigt den Fifa-WM-Pokal, die andere wird mit den Farben und Details des Weltmeisters personalisiert. Alle Stücke werden nummeriert, mit einem Echtheitszertifikat geliefert und sollen Fans und Spielern ein Stück Geschichte zum Anfassen bieten. Direkt nach dem Final am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion erhalten Kapitän und Trainer der Sieger provisorische Ringe – die endgültigen Versionen folgen später.

Dass Champions einen Ring bekommen, ist eine tief verankerte Tradition im US-Sport. Ihren Ursprung hat sie 1922 im Baseball, als die New York Giants ihren Sieg in der World Series mit Ringen für die Spieler zelebrierten. 1947 führte die NBA die Tradition ein, seit 1967 gibt es sie auch in der NFL für den Gewinn des Super Bowls. Als bis heute teuerster Ring gilt der aus dem 51. Super Bowl im Jahr 2017 von den New England Patriots. Dessen Materialwert wird auf etwa 30'000 Dollar pro Exemplar geschätzt.