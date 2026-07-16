Der WM-Final zwischen Spanien und Argentinien findet am Sonntag statt. Hier findest du alle Infos zum Endspiel der grössten Weltmeisterschaft aller Zeiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Argentinien trifft am Sonntag im WM-Final auf Spanien in New Jersey

Tickets kosten zwischen 5950 und über 26'000 Franken, noch verfügbar

Statistik: 14 Spiele, 6 Siege für beide, 1 Tor Vorsprung für Spanien

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Nachdem sich die Argentinier am Mittwochabend im Halbfinal gegen England mit 2:1 durchgesetzt haben, steht fest: Der nächste Weltmeister spricht auf jeden Fall Spanisch. Welcher Akzent sich durchsetzt, wird am Sonntag ab 21 Uhr Schweizer Zeit ausgemacht. Hier findest du alles, was du zum WM-Final wissen musst:

Wo findet der Final statt?

Argentinien und Spanien machen den Weltmeistertitel im MetLife-Stadion in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey aus. Während der WM heisst die Schüssel allerdings etwas holprig New York New Jersey Stadium. Die Heimstätte der NFL-Teams New York Giants und New York Jets umfasst 82'500 Plätze.

Gibt es noch Tickets?

Noch am Donnerstag Schweizer Zeit sind Tickets verfügbar. Es besteht also noch die Möglichkeit, das Endspiel live im Stadion zu verfolgen. Doch dafür muss man tief in die Tasche greifen. Das günstigste Ticket, das noch zu haben ist, wird bei der Fifa für umgerechnet 5950 Franken angepriesen. Das aktuell teuerste: über 26'000 Franken. Im Vergleich zum Final werden die Tickets für das Spiel um Platz 3 am Samstag in Miami um 23 Uhr zu Spottpreisen angeboten. Dort ist man bereits mit 700 Franken dabei.

Wie lange dauert der Final?

Aufgrund der neu eingeführten Hydration-Breaks dauert ein Spiel inklusive Halbzeit an dieser WM gerne mal mindestens 115 Minuten. Verlängerung und ein allfälliges Penaltyschiessen könnten hinzukommen. Diversen Medienberichten zufolge soll aber auch die Halbzeit für eine Show auf 30 Minuten ausgedehnt werden. Dann könnte sogar die Drei-Stunden-Marke für ein Fussballspiel geknackt werden. Geht man vom aktuell günstigsten verfügbaren Ticket aus, zahlen die Fans im Stadion dann also mindestens 33 Franken pro Minute.

Was passiert während der Halbzeit?

Der Super Bowl ist wohl auch für viele, die nichts mit American Football am Hut haben, ein Begriff – besonders aufgrund der Halbzeitshow. Weltstars wie Rihanna, Dr. Dre oder Lady Gaga haben bereits aufwendige Shows während der Pause des NFL-Finals aufgeführt. Das soll nun offenbar auch beim Endspiel dieser WM der Fall sein. Pop-Ikonen wie Shakira und Madonna sowie Justin Bieber werden auftreten. Ebenso die südkoreanische Band BTS oder der nigerianische Musiker Burna Boy. Ob es tatsächlich zu einer Halbzeitshow à la Super Bowl kommt, ist noch unklar. Die Fifa äusserte sich bisher nicht dazu. Klar ist: Das Fussballregelwerk schreibt eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten vor. Ausschliesslich der Schiedsrichter darf die Dauer verändern.

Wer hat die Nase vorn?

Argentinien und Spanien sind bisher lediglich einmal bei einer WM-Endrunde aufeinandergetroffen. Das war im Jahr 1966. Die Südamerikaner haben das Gruppenspiel damals mit 2:1 für sich entschieden. Bei den restlichen 13 Partien der beiden Länder handelt es sich um Freundschaftsspiele. Insgesamt ist die Statistik ausgeglichen: Je sechs Siege und zwei Remis bei einem Torverhältnis von 19:18 für Spanien.

Am 27. März dieses Jahres hätte es eigentlich zu einem Ernstkampf zwischen Argentinien und Spanien kommen sollen. Bei der «Finalissima», die vom Conmebol und der Uefa veranstaltet wird und wo der südamerikanische und der europäische Meister gegeneinander antreten. Das Spiel sollte in Katar stattfinden, wurde aber aufgrund des Iran-Konflikts abgesagt.

Wo schaue ich das Spiel?

SRF 2 zeigt die Partie am Sonntag und beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der Übertragung. Sascha Ruefer wird die Partie kommentieren, während Rainer Maria Salzgeber die Sendung im Studio moderiert. Fabian Frei kommt als Experte, und Mladen Petric sowie Peter Zeidler sind ebenfalls im Studio zu Gast. In der Schweiz ist der Final auch auf dem deutschen Sender ZDF und bei den Österreichern auf ORF 1 zu sehen.

Soll ich am Montag freinehmen?

Wenn es tatsächlich zu einer Halbzeitshow kommt und das Spiel im Elfmeterschiessen entschieden wird, könnte es spät werden. Im TV-Programm prognostiziert SRF 2 den Sendeschluss der Übertragung auf Montagmorgen um 0.35 Uhr.

Kommt Trump?

Der US-Präsident Donald Trump hat während der WM in Nordamerika mindestens einmal seine Finger im Spiel und sorgte damit für einen Skandal. Nach seiner Intervention wurde die Rot-Sperre gegen US-Spieler Folarin Balogun von der Fifa kurzerhand aufgehoben. Von den bisher 102 ausgetragenen Partien hat der Präsident der Vereinigten Staaten noch keine in einem Stadion vor Ort miterlebt – auch keine der US-Mannschaft. Beim Final will er aber dabei sein und auch die Pokalübergabe durchführen.