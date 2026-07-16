Messis «rechter Fuss Gottes» verblüfft Ibrahimovic

Lionel Messi führt Argentinien mit zwei brillanten Vorlagen in den WM-Final! Da kommt auch Zlatan Ibrahimovic ins Schwärmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lionel Messi führt Argentinien mit zwei Vorlagen ins WM-Finale

Sein genialer Pass zum 2:1 gegen England begeistert Experten

Messi bei dieser WM mit neun Toren und vier Assists

Blick Sportdesk

Lionel Messi steht erneut im WM-Final – und einmal mehr war der Argentinier der entscheidende Mann. Beim 2:1-Halbfinalsieg gegen England bereitete der 39-Jährige beide Treffer vor und wurde von der Fifa zum «Spieler des Spiels» gewählt.

England war durch Anthony Gordon in der 55. Minute in Führung gegangen, ehe Argentinien die Partie drehte. Enzo Fernández glich aus, Lautaro Martínez erzielte den Siegtreffer – beide nach Vorlagen von Messi. Vor allem der Pass zum 2:1 mit dem rechten Fuss sorgte für Begeisterung.

Fox-Experte Zlatan Ibrahimovic geriet ins Schwärmen: «Schaut euch das an. Ich habe gestern gesagt, wir werden den ‹linken Fuss Gottes› sehen. Heute sahen wir auch den rechten. Leo ist unglaublich!»

Auch Thierry Henry lobte seinen ehemaligen Teamkollegen: «Am Ende begann Leo seine Symphonie. Messi zog alle auf sich, spielte den entscheidenden Pass – und man wusste sofort, dass der Ball im Tor landen würde.»

Für Messi ist es die dritte WM-Finalteilnahme seiner Karriere. Am Sonntag trifft Argentinien auf Spanien, das Frankreich im zweiten Halbfinal mit 2:0 ausschaltete.

Mit seinen Leistungen gehört Messi auch an dieser WM zu den überragenden Spielern des Turniers. Nach dem Halbfinal steht er bei neun Toren und vier Assists.

Dieser Artikel ist zuerst auf gsp.ro erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.