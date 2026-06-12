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«Einfach schlecht»
Trainer-Legende Klopp zersägt WM-Eröffnungsspiel

Klopp-Abrechnung nach WM-Auftakt: Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika war kein spielerischer Leckerbissen. Nach dem Abfpiff übt MagentaTV-Experte Jürgen Klopp deutliche Kritik an der Leistung beider Mannschaften: «War taktisch einfach schlecht.»
Publiziert: 09:20 Uhr
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Mexiko bezwingt im Eröffnungsspiel der WM Südafrika mit 2:0.
Foto: IMAGO/Eyepix Group
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika geht spielerisch sicherlich nicht als Glanzlicht in die Geschichte der WM-Auftaktspiele ein. Das sieht auch TV-Experte Jürgen Klopp (58) so: Bei MagentaTV rechnet die Trainer-Legende nach dem Abpfiff schonungslos mit der Leistung beider Teams ab.

Angesprochen auf die Rote Karte gegen den Mexikaner César Montes (29) findet Klopp deutliche Worte: «Das beschreibt das ganze Spiel: Das war taktisch einfach schlecht – von beiden Mannschaften nicht gut. Wie läufst du bei 11 gegen 9 in einen Konter rein?» 

Besonders an Südafrika lässt er kein gutes Haar: «Südafrika hat das ganze Spiel über nicht in einen ‹Mood› gefunden, in dem man aggressiv sein kann. Und wenn sie mal aggressiv waren, kamen sie zu spät, haben sich Gelbe Karten abgeholt oder wurden einfach ausgespielt.»

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In seiner detaillierten Analyse legt der Ex-Liverpool-Coach den Finger in die Wunde: «Du musst im richtigen Moment im Zweikampf sein. Dafür musst du viel kompakter stehen, als es beide Mannschaften heute getan haben. Die Abstände des Spielers, der den Zweikampf führt, bis zum nächsten, der sozusagen eingreifen könnte, waren immer zu gross und dadurch ist das Spiel entstanden, das wir heute gesehen haben.»

Laut Klopp profitierte Mexiko letztlich von den Fehlern des Gegners: Ohne das entscheidende Foul und den folgenden Platzverweis von Sphephelo Sithole (27) hätte Mexiko weitaus grössere Probleme bekommen. Das Fazit des Experten fällt daher nüchtern aus: Auch wenn sich Mexiko die drei Punkte sichern konnte – neue Erkenntnisse habe diese Partie nicht gebracht.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Südafrika
Südafrika
Mexiko
Mexiko
WM 2026
WM 2026
Liverpool
Liverpool
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