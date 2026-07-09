Paraguays Politikerin Celeste Amarilla sorgt für Empörung: Nach rassistischen Beleidigungen gegen Kylian Mbappé rund um den WM-Achtelfinal feuert sie in einer Senatssitzung erneut gegen den französischen Superstar.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Celeste Amarilla kann es nicht lassen. Die paraguayische Senatorin, die Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nach dem WM-Aus der Südamerikaner aufs Übelste rassistisch beleidigt hat, feuert weiter gegen den Stürmer von Real Madrid. In einer Senatssitzung sagt sie: «Wenn ein Junge wie Orlando Gill zum ersten Mal gegen Teams aus Europa vor der ganzen Welt spielt und mit der ganzen Demut Paraguays die Hand reicht und dieser Sohn einer H**e in sein Gesicht schreit, ist das nicht französisch. Kein Franzose würde das machen. Niemals!»

Auch gegen die heftigen Reaktionen auf ihre Äusserungen teilte sie aus: «Ich komme aus einer Region, wo solche Dinge normal sind. Ich kämpfe gegen diese Denkweisen an, denn wir müssen uns an eine fragile Gesellschaft anpassen. Die Leute sind nicht aus Kristall, denn Kristall ist hart. Sie sind aus Glas. Sie werden kaum berührt und schon zerbrechen sie und weinen auf den Strassen.»

Unfairer Achtelfinal

Doch warum ist das Ganze so eskaliert? Der Achtelfinal zwischen Frankreich und Paraguay war ein Gehacke. Viele Fouls, Unsportlichkeiten und Rudelbildungen – vor allem aufseiten der Südamerikaner. Die Franzosen liessen sich während des Spiels davon aber nicht provozieren. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff ging Torhüter Gill auf Mbappé zu und wollte ihm die Hand reichen, dieser war aber mehr aufs Jubeln konzentriert. Gill schmiss daraufhin mit dem Ball nach dem Stürmer.

Senatorin Amarilla scheint die Niederlage nicht gut verkraftet zu haben und ging weit unter die Gürtellinie. In Richtung Mbappé sagte sie zuerst, er habe als Kind keine «Muttermilch erhalten sonder aus Kokosnüssen geschlürft» und das Gebildetste, das er gehört habe, seien «Schimpansen». Mbappé liess sich das nicht gefallen und reichte Anzeige ein – die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt. Auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron steht dem Stürmer der Équipe Tricolore zur Seite.