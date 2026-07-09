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«Dieser Sohn einer H**e»
Paraguays Skandal-Senatorin wettert weiter gegen Mbappé

Paraguays Politikerin Celeste Amarilla sorgt für Empörung: Nach rassistischen Beleidigungen gegen Kylian Mbappé rund um den WM-Achtelfinal feuert sie in einer Senatssitzung erneut gegen den französischen Superstar.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Nach ihren rassistischen Äusserungen legte Celeste Amarilla nach.
Foto: AFP
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Celeste Amarilla kann es nicht lassen. Die paraguayische Senatorin, die Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nach dem WM-Aus der Südamerikaner aufs Übelste rassistisch beleidigt hat, feuert weiter gegen den Stürmer von Real Madrid. In einer Senatssitzung sagt sie: «Wenn ein Junge wie Orlando Gill zum ersten Mal gegen Teams aus Europa vor der ganzen Welt spielt und mit der ganzen Demut Paraguays die Hand reicht und dieser Sohn einer H**e in sein Gesicht schreit, ist das nicht französisch. Kein Franzose würde das machen. Niemals!»

Auch gegen die heftigen Reaktionen auf ihre Äusserungen teilte sie aus: «Ich komme aus einer Region, wo solche Dinge normal sind. Ich kämpfe gegen diese Denkweisen an, denn wir müssen uns an eine fragile Gesellschaft anpassen. Die Leute sind nicht aus Kristall, denn Kristall ist hart. Sie sind aus Glas. Sie werden kaum berührt und schon zerbrechen sie und weinen auf den Strassen.»

Unfairer Achtelfinal

Doch warum ist das Ganze so eskaliert? Der Achtelfinal zwischen Frankreich und Paraguay war ein Gehacke. Viele Fouls, Unsportlichkeiten und Rudelbildungen – vor allem aufseiten der Südamerikaner. Die Franzosen liessen sich während des Spiels davon aber nicht provozieren. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff ging Torhüter Gill auf Mbappé zu und wollte ihm die Hand reichen, dieser war aber mehr aufs Jubeln konzentriert. Gill schmiss daraufhin mit dem Ball nach dem Stürmer.

Senatorin Amarilla scheint die Niederlage nicht gut verkraftet zu haben und ging weit unter die Gürtellinie. In Richtung Mbappé sagte sie zuerst, er habe als Kind keine «Muttermilch erhalten sonder aus Kokosnüssen geschlürft» und das Gebildetste, das er gehört habe, seien «Schimpansen». Mbappé liess sich das nicht gefallen und reichte Anzeige ein – die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt. Auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron steht dem Stürmer der Équipe Tricolore zur Seite.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Frankreich
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