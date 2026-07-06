Darum gehts
- Rachel Rinast kommentiert als erste Frau WM-Spiele für SRF
- Seit 2024 als Fussball-Kommentatorin aktiv, seit 2025 Hauptkommentatorin
- SRF entsandte vier Kommentierende, darunter Rinast, in WM-Stadien
Carmen Thomas, Michèle Schönbächler, Claudia Neumann: Sie alle können ein (Klage-)Liedchen davon singen. Wenn Frauen am TV Sport kommentieren oder moderieren, ist die Aufregung gross. Kommen sie gar in der vermeintlichen Männerbastion Fussball zum Einsatz, wird noch genauer hingeschaut und noch vorschneller geurteilt.
Das muss in diesen Tagen auch Rachel Rinast erfahren. Die 35-jährige ehemalige Nati-Spielerin ist die erste Frau, die fürs Schweizer Fernsehen WM-Spiele der Männer kommentiert.
Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, was das alles auslöst, erst einmal die Fakten: SRF hat bis und mit den Sechzehntelfinals (mit der Ausnahme Sascha Ruefer) die Spiele von Zürich aus kommentiert. Erst ab den Achtelfinals ist man mit drei Reportern (neben Ruefer sind das Mario Gehrer und Dani Kern) und einer Reporterin (Rinast) in den Stadien.
Zählt Rinast schon zu den Top 4?
Dass Rinast als eine von nur vier SRF-Kommentierenden an die WM reisen durfte, soll intern für Gesprächsstoff gesorgt haben. Die Frage, die es für die Verantwortlichen zu beantworten gab, ist eigentlich eine einfache: Zählt Rinast tatsächlich schon zu den Top 4?
In einem Teil der Presselandschaft wird diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet. Mit der «NZZ am Sonntag» und dem «Tages-Anzeiger» haben bislang zwei Schweizer Medien Rinasts Debüt genauer unter die Lupe genommen. Zweimal war es eine Frau, die den Artikel geschrieben hat. Zweimal fiel die Analyse positiv aus.
Unkonventionelle Art des Kommentierens
Zufall oder nicht? Nüchtern betrachtet und ohne die Geschlechter-Brille aufgesetzt, hat Rinast durchaus Potenzial und sticht mit ihrer eigenen, manchmal etwas unkonventionellen Art des Kommentierens aus der Masse heraus. Doch sie kommentiert erst seit 2024 Fussballspiele, und für SRF ist sie als Hauptkommentatorin erst seit einem Jahr im Einsatz.
Meine These, die niemand bestätigen würde: Wäre Rinast ein Mann, hätte man sie noch nicht an eine Fussball-WM der Männer geschickt, weil andere langgediente Kommentatoren, die nun zu Hause bleiben mussten, das Goodie WM eher verdient und sich erarbeitet haben. Die unweigerliche Frage, die daraus resultiert: Profitiert Rinast von einem Frauenbonus?
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0