Das steckt dahinter
Die Nati kann gegen den Kosovo Weltmeister werden

Die Schweiz spielt gegen den Kosovo nicht nur das letzte WM-Qualispiel. Sie kann auch einen Titel holen und sich zum Weltmeister krönen. Möglich machts ein inoffizieller Wettbewerb.
Publiziert: 16:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Anhören
1/5
Jubelt die Nati in Pristina gleich doppelt?
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Die Schweiz kann inoffizieller Weltmeister werden
  • Kosovo ist aktuell Titelträger und müsste diesen bei einer Niederlage abtreten
  • Bleibt die Schweiz ohne Niederlage, wäre das Jahr 2025 historisch
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Wenn die Schweiz im abschliessenden Quali-Spiel gegen den Kosovo nicht mit einer Differenz von sechs oder mehr Toren verliert, fährt sie nächstes Jahr an die WM. Aber nicht nur das Ticket für den Grossanlass ist zum Greifen nah. Die Nati kann sich in Pristina auch zum Weltmeister krönen. Du fragst dich jetzt, wie das in einem Quali-Spiel möglich sein soll? Grund dafür sind die «Unofficial Football World Championships UFWC» – die inoffizielle Fussball-Weltmeisterschaft.

Noch nie davon gehört? Kein Problem, damit dürftest du nicht alleine sein. Das K.o.-System der UFWC ist simpel. Der Titelträger ist so lange inoffizieller Weltmeister, bis er die nächste Niederlage kassiert. Angefangen hat alles 1872 mit dem allerersten Länderspiel überhaupt. Schottland und England spielten 0:0, weswegen der Titel erst im zweiten Länderspiel vergeben wurde. Wieder trafen die beiden Teams aufeinander, England gewann im August 1873 mit 4:2. Und hielt den Titel bis zur nächsten Pleite.

Doch wie kommts, dass nun die Schweiz darum spielt? Ganz einfach: Die Krone gehört aktuell dem Kosovo. Er hat sie am 8. September mit dem 2:0-Heimsieg gegen Schweden errungen. Und das zum ersten Mal in seiner Geschichte. Seither gabs in drei Partien zwei Siege und ein Unentschieden. Ob das Team von Trainer Franco Foda die Ungeschlagenheit wahren kann, wird sich zeigen.

Zuletzt gegen Italien um Titel gespielt

Für die Nati ist es nicht das erste Mal, dass sie um den inoffiziellen WM-Titel spielt. Letztmals tat sie dies vor über vier Jahren. Damals war Italien Titelträger – und wehrte sich gleich zweimal erfolgreich. An der EM gewann die Squadra Azzurra 3:0 und in der WM-Quali gabs ein torloses Remis.

Dem Kosovo soll nun der Titel abgejagt und erstmals seit 1994 geholt werden. Vor 31 Jahren gewann die Nati an der WM gegen Rumänien 4:1 und holte den Titel zum insgesamt sechsten Mal. Lange darüber freuen konnte man sich jedoch nicht. Schon im nächsten WM-Spiel war man ihn wieder los.

Dieses Mal würde der Titel länger in den Händen der Nati bleiben. Denn das Kosovo-Spiel ist ihr letzter Auftritt in diesem Jahr. Und verliert man auch das zehnte Spiel 2025 nicht – bisher drei Siege und ein Unentschieden in Testspielen sowie vier Siege und ein Unentschieden in der WM-Quali – wäre das historisch. Denn letztmals hat die Nati 1939 keine einzige Partie verloren. Die damalige Bilanz aus sechs Testspielen: fünf Siege und ein Unentschieden.

Xhaka nimmt Stromausfall im Abschlusstraining mit Humor
0:47
Im Nati-Abschlusstraining:Xhaka nimmt Stromausfall mit Humor
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Fehler gefunden? Jetzt melden
