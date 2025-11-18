DE
Xhaka nimmt Stromausfall im Abschlusstraining mit Humor
0:47
Im Nati-Abschlusstraining:Xhaka nimmt Stromausfall mit Humor

Hä, warum darf die Schweiz nicht 0:6 verlieren?
Tordifferenz sorgt für Verwirrung – wir klären auf

Warum kommt die Schweiz am Dienstag mit einem 0:5 an die WM, scheidet aber bei einem 0:6 aus? Eine kleine Rechenhilfe.
Publiziert: 12:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Anhören
1/6
Die Anzeigetafel Fadil-Vokrri-Stadion von Pristina: Hier darf aus Schweizer Sicht am Dienstag links keine 6 auftauchen.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Schweiz qualifiziert sich für WM trotz möglicher Niederlage im Kosovo
  • Tordifferenz entscheidend für Platzierung im Qualifikationsturnier
  • Schweiz hat aktuell 13 erzielte Tore und nur 1 Gegentor
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Du hast jetzt schon x-fach gelesen und gehört, dass die Schweiz am Dienstag selbst mit einem 0:5 im Kosovo noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist. Und dass sie bei einem 0:6 in die Playoffs muss. Aber du schnallst nicht genau, warum das so ist?

Kein Grund, dich deswegen zu schämen. Zahlen sind so eine Sache: Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat sich vor einem Jahr bei den AHV-Berechnungen um lockere 4 Milliarden Franken verrechnet. Kann passieren.

Darum hier die entscheidende Rechnung. Entscheidend für die Platzierung ist die Tordifferenz. Die sieht derzeit so aus:

Schweiz: 13 erzielte Tore, 1 Gegentor. Differenz 12.
Kosovo: 5 erzielte Tore, 4 Gegentore, Differenz 1.

Gewinnt der Kosovo 6:0, verändert es sich so:

Schweiz: 13 erzielte Tore, 7 Gegentore. Differenz 6.
Kosovo: 11 erzielte Tore, 4 Gegentore. Differenz 7.

Gewinnen die Kosovaren mit irgendeinem anderen Resultat mit sechs Toren Unterschied, würde die Tordifferenz natürlich auch zu ihren Gunsten ausgehen.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
