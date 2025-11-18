Darum gehts
- Schweiz qualifiziert sich für WM trotz möglicher Niederlage im Kosovo
- Tordifferenz entscheidend für Platzierung im Qualifikationsturnier
- Schweiz hat aktuell 13 erzielte Tore und nur 1 Gegentor
Du hast jetzt schon x-fach gelesen und gehört, dass die Schweiz am Dienstag selbst mit einem 0:5 im Kosovo noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist. Und dass sie bei einem 0:6 in die Playoffs muss. Aber du schnallst nicht genau, warum das so ist?
Kein Grund, dich deswegen zu schämen. Zahlen sind so eine Sache: Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat sich vor einem Jahr bei den AHV-Berechnungen um lockere 4 Milliarden Franken verrechnet. Kann passieren.
Darum hier die entscheidende Rechnung. Entscheidend für die Platzierung ist die Tordifferenz. Die sieht derzeit so aus:
Schweiz: 13 erzielte Tore, 1 Gegentor. Differenz 12.
Kosovo: 5 erzielte Tore, 4 Gegentore, Differenz 1.
Gewinnt der Kosovo 6:0, verändert es sich so:
Schweiz: 13 erzielte Tore, 7 Gegentore. Differenz 6.
Kosovo: 11 erzielte Tore, 4 Gegentore. Differenz 7.
Gewinnen die Kosovaren mit irgendeinem anderen Resultat mit sechs Toren Unterschied, würde die Tordifferenz natürlich auch zu ihren Gunsten ausgehen.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
13
15
2
6
-2
12
3
6
1
9
4
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
11
11
2
5
4
10
3
5
-2
6
4
5
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
12
16
2
6
-1
10
3
6
2
7
4
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
23
20
2
8
7
17
3
8
-6
10
4
8
-15
5
5
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
18
18
2
7
10
16
3
7
3
10
4
8
0
8
5
7
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
32
24
2
8
9
18
3
8
-1
12
4
8
-13
4
5
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
15
15
2
7
9
13
3
7
4
13
4
8
-4
8
5
7
-24
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
24
2
8
2
14
3
8
-1
13
4
8
-10
5
5
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
22
2
8
10
16
3
8
2
12
4
8
-9
9
5
8
-25
0