Warum kommt die Schweiz am Dienstag mit einem 0:5 an die WM, scheidet aber bei einem 0:6 aus? Eine kleine Rechenhilfe.

1/6 Die Anzeigetafel Fadil-Vokrri-Stadion von Pristina: Hier darf aus Schweizer Sicht am Dienstag links keine 6 auftauchen. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweiz qualifiziert sich für WM trotz möglicher Niederlage im Kosovo

Tordifferenz entscheidend für Platzierung im Qualifikationsturnier

Schweiz hat aktuell 13 erzielte Tore und nur 1 Gegentor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Florian Raz Reporter Fussball

Du hast jetzt schon x-fach gelesen und gehört, dass die Schweiz am Dienstag selbst mit einem 0:5 im Kosovo noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist. Und dass sie bei einem 0:6 in die Playoffs muss. Aber du schnallst nicht genau, warum das so ist?

Kein Grund, dich deswegen zu schämen. Zahlen sind so eine Sache: Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat sich vor einem Jahr bei den AHV-Berechnungen um lockere 4 Milliarden Franken verrechnet. Kann passieren.

Darum hier die entscheidende Rechnung. Entscheidend für die Platzierung ist die Tordifferenz. Die sieht derzeit so aus:

Schweiz: 13 erzielte Tore, 1 Gegentor. Differenz 12.

Kosovo: 5 erzielte Tore, 4 Gegentore, Differenz 1.

Gewinnt der Kosovo 6:0, verändert es sich so:

Schweiz: 13 erzielte Tore, 7 Gegentore. Differenz 6.

Kosovo: 11 erzielte Tore, 4 Gegentore. Differenz 7.

Gewinnen die Kosovaren mit irgendeinem anderen Resultat mit sechs Toren Unterschied, würde die Tordifferenz natürlich auch zu ihren Gunsten ausgehen.