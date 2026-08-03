Wie sich jetzt herausstellt, war die 0:2-Niederlage an der WM gegen die Schweiz das letzte Spiel von Vladimir Petkovic als algerischer Nationaltrainer.

Petkovics Algerien-Kapitel gehört der Geschichte an

Petkovics Algerien-Kapitel gehört der Geschichte an

Bei der WM an der Nati gescheitert

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic (62) ist ab sofort nicht mehr Trainer der algerischen Nationalmannschaft. Die Auflösung des eigentlich bis Sommer 2028 gültigen Vertrags sei einvernehmlich erfolgt, heisst es in einem offiziellen Statement des Verbandes.

Somit endet Petkovics Ära bei den Nordafrikanern, die knapp zweieinhalb Jahre dauerte, ausgerechnet mit einer Niederlage gegen die Schweiz. Die Nati bezwang Anfang Juli an der WM in Nordamerika die Algerier im Sechzehntelfinal mit 2:0.