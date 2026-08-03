Petkovics Algerien-Kapitel gehört der Geschichte an

Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic (62) ist ab sofort nicht mehr Trainer der algerischen Nationalmannschaft. Die Auflösung des eigentlich bis Sommer 2028 gültigen Vertrags sei einvernehmlich erfolgt, heisst es in einem offiziellen Statement des Verbandes.
Somit endet Petkovics Ära bei den Nordafrikanern, die knapp zweieinhalb Jahre dauerte, ausgerechnet mit einer Niederlage gegen die Schweiz. Die Nati bezwang Anfang Juli an der WM in Nordamerika die Algerier im Sechzehntelfinal mit 2:0.