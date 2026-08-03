DE
FR
Abonnieren

Bei der WM an der Nati gescheitert
Petkovics Algerien-Kapitel gehört der Geschichte an

Wie sich jetzt herausstellt, war die 0:2-Niederlage an der WM gegen die Schweiz das letzte Spiel von Vladimir Petkovic als algerischer Nationaltrainer.
Publiziert: 03.08.2026 um vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: 03.08.2026 um vor 18 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Zeit von Vladimir Petkovic als Nationaltrainer Algeriens ist vorbei.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic (62) ist ab sofort nicht mehr Trainer der algerischen Nationalmannschaft. Die Auflösung des eigentlich bis Sommer 2028 gültigen Vertrags sei einvernehmlich erfolgt, heisst es in einem offiziellen Statement des Verbandes.

Somit endet Petkovics Ära bei den Nordafrikanern, die knapp zweieinhalb Jahre dauerte, ausgerechnet mit einer Niederlage gegen die Schweiz. Die Nati bezwang Anfang Juli an der WM in Nordamerika die Algerier im Sechzehntelfinal mit 2:0.

Mehr Fussball
Degradierter Baumann packt über Gespräch mit Nagelsmann aus
«Tat ihm schon leid»
Degradierter Baumann packt über Gespräch mit Nagelsmann aus
WM-Rüpel Paredes schiesst mal wieder den Vogel ab
Mit Video
Der Mann ohne Fairplay-Filter
WM-Rüpel Paredes schiesst mal wieder den Vogel ab
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Algerien
Algerien
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Algerien
        Algerien
        WM 2026
        WM 2026