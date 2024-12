Am Freitag erfährt die Schweizer Nati, welche Nationen es auf dem Weg an die WM 2026 in Kanada, der USA und Mexiko zu schlagen gilt. Welche Gegner der Nati drohen und wie die Auslosung abläuft und wer weiterkommt, erfährst du hier.

Auslosung am Freitag in Zürich

Auf einen Blick Schweiz in Lostopf 1, Duell mit Serbien und Albanien möglich

Deutschland liegt nicht im Lostopf

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Lostöpfe

Für die europäische WM-Qualifikation gibts fünf Lostöpfe, vier davon à 12 Teams. Nur im letzten Lostopf sind sechs Teams enthalten. Ausgelost werden also zwölf Gruppen, sechs Fünfer- und sechs Vierergruppen.

Lostopf 1: Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, Dänemark, Holland, Belgien, Österreich, Kroatien, England.

Lostopf 2: Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Griechenland, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Norwegen.

Lostopf 3: Schottland, Slowenien, Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Israel.

Lostopf 4: Bulgarien, Luxemburg, Kosovo, Belarus, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Färöer Inseln, Lettland, Litauen.

Lostopf 5: Moldawien, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino.

Die Quali-Auslosung

Da wirds etwas kompliziert. Die acht Teams, die in den Viertelfinals der Nations League stehen (Holland, Spanien, Deutschland, Italien, Dänemark, Portugal, Kroatien, Frankreich), wissen am Freitag noch nicht, gegen wen sie in der Qualifikation effektiv antreten müssen. Der Grund: Die Sieger der Viertelfinal-Duelle werden zu Köpfen von vier der sechs Vierergruppen. Weil die Hin- und Rückspiele aber erst am 20. und 23. März 2025 stattfinden, wird auch erst dann klar sein, wer in welche Gruppe rutscht.

Das bedeutet, dass bei der Ziehung am Freitag Platzhalter-Lose in Topf 1, dessen Nationen zuerst gezogen werden, liegen («Sieger Viertelfinal 4», «Verlierer Viertelfinal 4» usw.). Den Namen «Deutschland» oder «Italien» wird man also bei der Auslosung nicht sehen.

Grund für diesen kuriosen Modus sind die fehlenden Länderspiel-Zeiträume. Für die Halbfinals und den Final der Nations League im Juni 2025 benötigen die betroffenen Nationen freie Slots, die es nur dann gibt, wenn sie weniger WM-Qualifikationsspiele haben. Daher starten die Vierergruppen erst im Herbst 2025 in die WM-Quali.

Welche Gruppe könnte die Schweiz bekommen?

Die Schweiz kann Kopf einer Fünfergruppe werden, muss dies aber nicht zwingend. So kann die Nati auch in eine der beiden Vierergruppen rutschen, die nicht für die Nations-League-Halbfinalisten vorgesehen sind. Schaut man sich die Fifa-Weltrangliste an, wären folgende Länder die schwersten Gegner für das Team von Murat Yakin (Nr. 20 im Ranking): Ukraine (Nr. 25), Schottland (Nr. 45), Bulgarien (Nr. 82) und Moldawien (Nr. 151, falls Fünfergruppe).

Und umgekehrt? Die vermeintlich leichtesten Gegner wären Norwegen (Nr. 43), Israel (Nr. 76), Litauen (Nr. 142) und der letzte der Rangliste San Marino (Nr. 210, falls Fünfergruppe).

Welche Konstellationen sind nicht möglich?

Wie üblich gibts auch am Freitag einige verbotene Konstellationen. So darf Europameister Spanien nicht mit Gibraltar in die gleiche Gruppe gelost werden. Sowohl Serbien als auch Bosnien und Herzegowina dürfen nicht mit dem Kosovo in der Gruppe spielen. Und die Ukraine muss zwingend Belarus aus dem Weg gehen.

Zudem gibts wetterbedingte Vorschriften für die Auslosung. Estland, Finnland, Norwegen, Lettland, Litauen, Island und die Färöer Inseln wurden von der Fifa als Länder mit «mittlerem oder hohem Risiko von starken Wetterbedingungen» eingestuft. Um vielen Absagen oder Verschiebungen entgegenzuwirken, dürfen maximal zwei Teams in dieselbe Gruppe gelost werden.

Wo kann ich die Auslosung sehen?

Blick tickert die Auslosung am Freitag, 13. Dezember ab 12 Uhr live. Bei SRF gibts die Ziehung zudem im Livestream.

Wer kommt weiter?

Insgesamt qualifizieren sich 16 Teams für die WM 2026 in Kanada, USA und Mexiko. Alle zwölf Gruppensieger sind direkt qualifiziert. Die zwölf Gruppenzweiten und die vier besten Gruppensieger aus der Nations League, die ihre Gruppenphase der WM-Quali nicht auf dem ersten oder zweiten Platz beendet haben, kommen in die WM-Playoffs. Die 16 Mannschaften werden in vier Turnierbäume eingeteilt, in welchen in Halbfinalspielen (ohne Rückspiel) und einem Final die vier letzten WM-Tickets vergeben werden.

Wann finden die Quali-Spiele statt?

Die WM-Qualifikation findet in fünf Länderspiel-Zeiträumen im März, Juni, September, Oktober und November 2025 statt. Die WM-Playoffs stehen im März 2026 auf dem Programm. Die WM beginnt dann am 11. Juni 2026.