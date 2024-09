Timothée Guillemin

Der Fall könnte im Land der Pyramiden und in ganz Afrika für Aufsehen sorgen: Ägypten, eine der besten Nationalmannschaften des Kontinents, könnte wegen unbezahlten Zahlungen von der Weltmeisterschaft 2026 ausgeschlossen werden.

Gemäss Blick-Informationen hat ein Schweizer Unternehmen, das Spiele organisiert, eine offene Rechnung mit dem ägyptischen Fussballverband – doch diese wurde bisher nicht bezahlt. Am 5. Dezember 2023 wurde der Verband vom Fifa-Tribunal deswegen verurteilt – wegen Vertragsbruchs. Weil daraufhin immer noch nichts passierte, erhielt der ägyptische Fussballverband am 22. Februar 2024 von der Fifa-Disziplinarkommission eine Geldstrafe – mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen. Doch auch dieses Mal passierte nichts und so verhängte die Disziplinarkommission am 19. August eine weitere Geldstrafe, sie setzte zudem eine 30-tägige Frist für die Zahlung des Gesamtbetrags.

Und nun? Nun droht den Ägyptern eine saftige Strafe, die Bandbreite der Sanktionen geht bis zum Ausschluss von der Qualifikation für die WM 2026. Die Fifa bestätigt dies auf Blick-Anfrage.

Der ägyptische Verband muss seine Schulden bezahlen. Sonst ist es möglich, dass Mohamed Salah an der WM 2026 nicht auflaufen wird. Foto: AFP

Ägypten hat nun bis zum 19. September Zeit, die Schulden zu begleichen und damit die Situation zu bereinigen. Eine WM ohne Ägypten? Das wäre schade, denn die Ägypter führen derzeit die Quali-Gruppe mit 10 Punkten aus 4 Spielen an.