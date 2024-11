Nach dem feststehenden Abstieg muss die Nati in der kommenden Nations League erstmals in Liga B antreten. Läuft es ganz dumm, landet die Schweiz in der WM-Quali dadurch sogar in Lostopf 2.

In der vierten Ausgabe der Nations League muss die Schweiz zum ersten Mal den Gang in Liga B antreten.

Wie geht es für die Nati weiter?

Bereits vor dem letzten Gruppenspiel steht die Nati als Gruppenletzter und damit als sicherer Absteiger in die Liga B der Nations League fest. Weiter geht es im nächsten Frühling mit der WM-Quali. In der Nations League steht die Schweiz erst im Herbst 2026 wieder im Einsatz, wenn die neue Kampagne beginnt.

Wie geht die aktuelle Nations League weiter?

In der Schweizer Gruppe duellieren sich am Montag Serbien und Dänemark um das zweite Viertelfinal-Ticket hinter Spanien. Die Viertelfinals mit Hin- und Rückspiel finden im März statt – zeitgleich mit dem Start der WM-Quali. Zudem spielen die Gruppendritten der Liga A gegen die Gruppenzweiten der Liga B die Auf- und Abstiegs-Playoffs, auch hier in Hin- und Rückspiel. Das Final-Four-Turnier der vier Viertelfinalsieger der Liga A steigt im Juni.

Welche Gegner warten 2026 auf die Nati?

Noch völlig offen. Bislang steht neben der Schweiz mit Nordmazedonien (Aufsteiger aus der Liga C) erst ein einziger weiterer Teilnehmer der Liga B fest. Weil durch die neu eingeführten Playoffs in der laufenden Nations-League-Saison erstmals auch mehr als nur vier Teams aus der Liga A absteigen können, ist die Setzung der Lostöpfe noch unklar. Denkbar sind Gegner wie Albanien, Georgien, Griechenland, Schweden und Wales.

Was bedeutet der Abstieg finanziell?

Rein finanziell könnte sich der Abstieg sogar lohnen. In der Liga A hat die Uefa in dieser Kampagne an jeden Teilnehmer 2,25 Millionen Euro Antrittsgage ausgeschüttet. In der Liga B sind es zwar nur noch 1,5 Millionen, die Gruppensieger kassieren aber noch einmal 1,5 Millionen. Mit einem Wiederaufstieg könnte der SFV also die durch die weniger attraktiven Gegner drohenden Ticketeinbussen wieder ausgleichen.

Welche Folgen hat der Abstieg für die WM-Quali?

Zum Glück wohl keine. Die Schweiz wird bei der Auslosung am 13. Dezember mit grosser Wahrscheinlichkeit in Topf 1 gesetzt sein. Ein Szenario gibt es aber noch, in dem die Nati in Lostopf 2 abrutschen würde. Das wäre der Fall, wenn sowohl Schottland als auch Ungarn in den Viertelfinal der Nations League einziehen. Dazu müssten die Schotten am letzten Spieltag Polen bezwingen und zeitgleich auf eine Pleite von Kroatien gegen Portugal hoffen. Ungarn müsste sich in den letzten beiden Spielen noch vor die Niederlande schieben. Die acht Viertelfinal-Teams der Liga A automatisch sind bei der Auslosung der WM-Quali-Gruppen in Topf 1 gesetzt. Die restlichen vier Plätze gehen an die bestklassierten europäischen Teams in der Weltrangliste, die sich nicht für den Viertelfinal qualifizieren konnten. Mit England und Belgien trifft das aktuell auf zwei Teams zu, die im Ranking vor der Schweiz liegen. Schaffen es Kroatien und die Niederlande nicht in den Viertelfinal, gingen die beiden letzten über die Weltrangliste verteilten Lostopf-Plätze an diese beiden Länder.