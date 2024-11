Trotz Abstieg in der Nations League: Nati-Captain Xhaka sieht Positives. Er fordert mehr Effizienz vor dem Tor und freut sich auf die WM-Qualifikation.

Viele Nati-Spieler kennen dieses Gefühl aus ihrer Profikarriere noch nicht: ein Abstieg. Nach fünf Spielen ohne Sieg ist dieser nun Tatsache. «Es ist jetzt halt so», sagt Nati-Captain Granit Xhaka nach dem 1:1 gegen Serbien. «Wir wissen natürlich, dass wir mehr machen müssen und dass die Resultate nicht gut genug sind», so Xhaka. Er wolle aber nicht davon sprechen, dass die Leistungen schlecht waren – auch gegen Serbien, wo man die klar bessere Mannschaft gewesen sei. «Wir haben sechs gute Chancen, aus denen wir mindestens drei Tore erzielen müssen.»

Zusätzlich zur Ineffizienz vor dem Tor seien auch diverse unglückliche Entscheide gegen die Schweiz gefällt worden während dieser Nations League. «Wir hatten kein Spiel, wo wir richtig, richtig schlecht waren. Irgendwie ist der Wurm drin – Gott sei Dank ist es nur die Nations League», sagt der Nati-Captain weiter. Beim Gegentor sieht Xhaka nicht gut aus, umso souveräner sein Auftritt anschliessend bei den Journalisten.

Kampfansage für WM-Qualifikation

Während andere im Nati-Camp in den vergangenen Wochen stets mit Floskeln auf die Nations-League-Thematik reagierten, redet Xhaka Klartext: «Ich bin offen und ehrlich mit euch. Eine EM oder WM ist etwas komplett anderes als diese Nations League. Es ist, als würdest du ein Freundschaftsspiel spielen, das ist einfach Fakt.» Klar sei es wichtig, sich mit den besten Nationen messen zu können, aber dann müsse man eben bei der nächsten Kampagne 2026 wieder aufsteigen. «Das ist auch eine Chance für die Jungen, dann ihr Können zu zeigen.»

Noch viel wichtiger sei aber, dass man trotz des Sieglos-Herbstes in Topf 1 für die WM-Quali geblieben ist. «Diese Qualifikation steht nun an, wir freuen uns darauf und wollen Gas geben.» Trotz fünf Spielen ohne Sieg und Abstieg in der Nations League ist das Ziel des Nati-Captains mehr als deutlich: «Die Tore schiessen und uns für das Turnier qualifizieren.»

Zuerst geht es für die Nati aber jetzt noch für das letzte Spiel gegen Spanien nach Teneriffa. Obwohl es um nichts mehr geht und Xhaka laut Blick-Informationen die ganze Woche mit einer schweren Erkältung zu kämpfen hatte, fliegt er mit.

