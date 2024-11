Eklat in der Nations League Spiel abgebrochen – Kosovo-Team verlässt aus Protest den Platz

Das Duell in Bukarest zwischen Rumänien und Kosovo (Stärkeklasse C der Nations League) wird nicht zu Ende gespielt. Die Mannschaft von Ex-FCZ-Trainer Franco Foda beschliesst in der Nachspielzeit, das Feld zu verlassen.