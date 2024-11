1/5 Lautaro Martinez trifft traumhaft per Volley. Foto: Natacha Pisarenko

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Während Argentinien mit dem 1:0-Sieg gegen Peru die Führung in der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 übernimmt, überzeugt Brasilien mit einem 1:1-Unentschieden gegen Uruguay erneut nicht.

Der Weltmeister drückt gegen den Gruppenletzten Peru brutal aufs Gaspedal. Allerdings kommt nur ein Treffer zustande, an dem Lionel Messi massgeblich beteiligt ist. Der Captain dringt in der 55. Minute in den Strafraum ein und nimmt gleich vier Verteidiger in Beschlag. Seine perfekte Hereingabe findet Lautaro Martinez am Elfmeterpunkt, der zu einer kraftvollen Volleyabnahme hochsteigt und so traumhaft und unhaltbar zu seinem 32. Länderspieltor einnetzt.

Einen nächsten Dämpfer kassiert derweil Brasilien. Die Seleção muss beim Heimspiel gegen Uruguay erneut eine Punkteteilung hinnehmen. Die Gäste gehen durch Real-Star Federico Valverde in Führung. Flamengo-Mittelfeldmann Gerson gleicht wenig später aber aus. Brasilien liegt derzeit auf Platz 5, die WM-Teilnahme scheint aber nicht in Gefahr zu sein.