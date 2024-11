San Marino schreibt Fussball-Geschichte. Die Zwergen-Nation steigt sensationell in der Nations League auf – dank einer Welle von Rekorden an einem einzigen Abend.

1/5 Grenzenloser Jubel: Die Nationalmannschaft von San Marino schreibt Geschichte. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Auf einen Blick San Marino schreibt Fussball-Märchen mit Aufstieg in der Nations League

Erster Auswärtssieg und höchster Sieg aller Zeiten gegen Liechtenstein

3:1-Sieg bringt San Marino Chancen auf WM-Quali-Playoffs 2026 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dunja Moustopoulos Sport-Desk

2024 ist das Jahr von San Marino!

Stell dir vor, du wirst jahrelang von allen als «schlechteste Nationalmannschaft der Welt» betitelt, bist 141 Länderspiele lang sieglos – und plötzlich schreibst du eines der grössten Fussball-Märchen aller Zeiten.

Der 210. und Letzte der Fifa-Weltrangliste hat tatsächlich den Aufstieg in der Nations League geschafft. Dies, nachdem man erst im September dieses Jahres gegen Liechtenstein den ersten Pflichtspielsieg der Landesgeschichte holte (1:0). Nun gibts gegen denselben Gegner wieder etwas zu feiern.

Die Rekorde purzeln bei San Marino

3:1 setzen sich die San-Marinesen in Vaduz durch – auf den ersten Blick ein stinknormales Ergebnis. Doch für den Fussball-Zwerg ist ebendieses 3:1-Ergebnis gleichbedeutend mit seinem höchsten Sieg aller Zeiten und zudem dem ersten Auswärtserfolg überhaupt. Zusätzlich konnte man zum ersten Mal drei Tore in einem Spiel bejubeln und gewinnt zum ersten Mal nach einem Rückstand. Eine Rekord-Welle also.

Alle drei Siege der Verbandsgeschichte hat man gegen Liechtenstein feiern können (zweimal in der Nations League dieses Jahr, einmal bei einem Freundschaftsspiel im April 2004). Und weil man zusätzlich gegen Gibraltar, dem Dritten im Bunde in der Gruppe 1 der Liga D, ein Unentschieden aus zwei Duellen holte, sichert sich San Marino am letzten Spieltag den Aufstieg in die Liga C.

Chancen auf die WM-Playoffs

Eine Sensation, dank der sich die «Titanen», wie die Mannschaft San Marinos genannt wird, nun sogar Hoffnungen auf einen Platz in der WM-Quali-Playoffs für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko 2026 machen dürfen. Sollten sich nämlich in der Qualifikation, die von März bis November 2025 über die Bühne geht, sich nicht vier Gruppensieger aus der Nations League aus der Liga A, B und C direkt für die WM qualifizieren, kommt San Marino zum Vorzug. Es wäre ein weiteres Kapitel in der Märchen-Geschichte.