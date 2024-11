Nächstes Kapitel im Österreich-Zoff – Rangnick greift Präsidenten an

1/6 Ralf Rangnick bezieht klare Stellung zum andauernden Streit beim österreichischen Fussballbund ÖFB. Foto: AFP

Auf einen Blick Österreich verpasst Aufstieg in Nations League trotz dominanter Leistung

Rangnick kritisiert ÖFB-Präsident und verteidigt Geschäftsführer Neuhold

Cédric Heeb Redaktor Sport

22:9 Abschlüsse, gemäss Uefa 62 registrierte Angriffe und 63 Prozent Ballbesitz – Zahlen, die der österreichischen Nationalmannschaft am Ende nichts bringen. Weil sie im abschliessenden Nations-League-Spiel der Gruppe B3 gegen Slowenien nur 1:1 spielen, verpassen unsere Nachbarn den direkten Aufstieg in die Liga A.

«Wir hatten Chancen für fünf, sechs, wenn nicht mehr Tore», hadert Nationalcoach Ralf Rangnick, «über 75 Minuten kann man nicht besser spielen, das war ein Klassenunterschied.» Nur das Resultat stimme nicht, weshalb er auch nicht enttäuscht sein könne: «Für mich war es eines der besten, wenn nicht das beste Spiel, seit ich Teamchef bin.»

Doch nicht nur das Resultat ist Thema an der Pressekonferenz nach der Partie, sondern auch der anhaltende Streit hinter den Kulissen beim ÖFB. In einer Sitzung im August wurde entschieden, dass Geschäftsführer Bernhard Neuhold (48) per Ende Jahr von seinem Posten entbunden werde. Mitverantwortlich für diesen Schritt ist auch Präsident Klaus Mitterdorfer (59), der sich mit Rangnick verkracht haben soll.

«Es gibt null Kontakt – zero!»

Der 66-jährige Ex-Coach von Schalke, Stuttgart und Leipzig bestätigt dies an der PK: «Ich habe kein Verhältnis zu ihm.» Und das offenbar schon seit jener Präsidiumssitzung. «Es gab null Kontakt – zero», stellt Rangnick unmissverständlich klar.

Er habe schon mehrfach betont, dass, wenn Neuhold gehen, ein besserer Ersatz oder zumindest ein gleichwertiger kommen müsse. Letzteres würde aber keinen Sinn ergeben, «denn dann könnte er ja auch bleiben». Rangnick bekräftigt, dass Neuhold einen «richtig guten» Job mache: «Ich sehe derzeit keinen besseren Ersatz.»

Neuhold-Aus am Freitag Tatsache?

Am 13. Dezember erfolgt in Zürich die Auslosung für die WM-Qualifikation. Rangnick hofft, dass die gesamte Planung der Spiele für 2025 mit Neuhold erfolge: «Denn sonst wüsste ich nicht, mit wem ich darüber reden soll.»

Möglich, dass Mitterdorfer an der ausserordentlichen Sitzung am Freitag Neuholds Aus bestätigt. Oder hat der Brief, den die Nationalmannschaft nach der angekündigten Strukturreform ans Präsidium richtete, doch zu einem Umdenken geführt? Der ÖFB-Teamchef weiss es nicht, stellt aber klar: «Ich werde nicht dorthin gehen. Die eine Sitzung, bei der ich war, reicht mir für den Rest meines Lebens.»