Ancelottis Brasilien löst WM-Ticket

Brasilien freut sich über das WM-Ticket.

Keystone-SDA

Durch die drei gewonnenen Punkte hat sich Brasilien in der südamerikanischen WM-Qualifikation in den 3. Rang verbessert. Damit ist der Rekordweltmeister nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen, die zur direkten Teilnahme an der WM 2026 in Mexiko, Kanada und USA berechtigen.

Nach dem mageren 0:0 vergangene Woche gegen Ecuador hatte Carlo Ancelotti vor seinem zweiten Pflichtspiel als Nationaltrainer mehr Offensivdrang für die kommenden Partien gefordert - und die Seleção liefert in São Paulo.Von Beginn an wird Paraguay stark unter Druck gesetzt.

Kurz vor der Pause bringt Vinicius Junior die Gastgeber nach einer Flanke von Matheus Cunha mit 1:0 in Führung – es ist der einzige Treffer des Abends und zugleich der erste unter dem neuen Nationaltrainer. Der Stürmer von Real Madrid trifft damit ausgerechnet unter jenem Coach, der ihn in Madrid formt und am Spieltag seinen 66. Geburtstag feiert.

Messi feiert Comeback

Neben Brasilien und den bereits zuvor qualifizierten Argentiniern löst auch Ecuador nach einem 0:0 gegen Peru das WM-Ticket. Weltmeister Argentinien behauptet trotz einem 1:1 gegen Chile, das zum dritten Mal in Folge eine WM verpassen wird, seinen Platz an der Tabellenspitze. Captain Lionel Messi steht nach seiner Knieverletzung erstmals wieder von Beginn an auf dem Platz.

