18.06.2024, 16:54 Uhr

Sion-Keeper Fayulu heiss begehrt

Der FC Sion könnte nach dem Wiederaufstieg in die Super League eine wichtige Stütze verlieren. Wie das Fussballportal «KMedia» schreibt, könnte Timothy Fayulu (24) auf die Insel wechseln. Demnach soll Stoke City den Keeper auf der Liste haben. Sion fordert für die Dienste des Kongolesen eine Ablöse zwischen 1,5 und 2,5 Millionen. Ein erstes Angebot seitens des Teams aus der Championship soll zeitnah folgen.

Sion-Keeper Timothy Fayulu steht bei Stoke City auf dem Zettel.

Neben Stoke soll auch Peter Zeidlers Bochum Interesse hinterlegt haben. Fayulu hat grossen Anteil am Wiederaufstieg der Walliser ins Schweizer Oberhaus. Er stand in jedem Ligaspiel zwischen den Pfosten und musste in 36 Partien nur 23 Mal hinter sich greifen.