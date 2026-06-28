Carlo Steiner Redaktor Sport

Sky und Transfer-Guru Fabrizio Romano vermelden: Robert Lewandowski (37) geht in die MLS. Nach vier Saisons und drei spanischen Meistertiteln hatte der Pole bereits Mitte Mai seinen Barça-Abgang angekündigt. Nun steht fest, wohin die Reise geht. Wie einst Xherdan Shaqiri (34) schliesst er sich Chicago Fire an. Der Ex-BVB- und Bayern-Stürmer soll Anfang nächste Woche seinen Vertrag unterschreiben.

Chicago-Besitzer Joe Mansueto (69), dem auch der FC Lugano gehört, gelingt damit ein regelrechter Transfercoup. Die Weltstars sucht man im Kader der Franchise aus dem Bundesstaat Illinois bisher nämlich vergeblich. Der 167-fache Nationalspieler (89 Tore) wird in Chicago mit einem Schweizer zusammenspielen. Der Zürcher Maren Haile-Selassie (27) spielt seit Januar 2023 dort.

Das Team liegt nach 14 Spielen auf Platz drei der Eastern Conference. Platz sieben ist für eine direkte Quali für die Playoff-Achtelfinals nötig. Seit dem 24. Mai ruht der Ball in der MLS wegen der WM. Am 16. Juli, drei Tage vor dem Final gehts für Chicago Fire gegen Thomas Müllers Vancouver Whitecaps weiter – wahrscheinlich mit Lewandowski.

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