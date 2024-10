George Baldock ist im Alter von 31 Jahren verstorben. Foto: Joao Matos 1/6

Grosse Trauer um George Baldock (†31): Der griechische Nationalspieler ist am Mittwochabend tot in seinem Swimmingpool in Athens Vorort Glyfada aufgefunden worden. Das berichtet der staatliche TV-Sender ERT. Baldocks Verein Panathinaikos Athen bestätigte den Tod des Spielers am Mittwochabend. «Als Familie sind wir schockiert über diesen schrecklichen Verlust. Wir bitten die Medien, unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren», heisst es in einer Erklärung der Familie. Die Todesursache selbst ist noch nicht bekannt.

Baldock lief in seiner Karriere insgesamt zwölf Mal für die griechische Nationalmannschaft auf. Zuletzt stand er in den EM-Playoffs im März gegen Georgien im Einsatz, als Griechenland im Penaltyschiessen verlor. Für das anstehende Duell mit England in der Nations League an diesem Donnerstag wurde er nicht berufen. Erst am vergangenen Wochenende stand Barock noch auf dem Platz. Im Derby gegen Olympiakos Piräus (0:0) wurde er nach 75 Minuten ausgewechselt.

«Extrem beliebt» bei Fans, Mitarbeitern und Teamkollegen

Baldock, der im englischen Buckingham geboren wurde und einen greichischen Vater hat, verbrachte seine Karriere überwiegend in seiner Heimat. Dort lief er unter anderem für Sheffield United auf. Erst im Juli wechselte Baldock nach Sheffields Abstieg ablösefrei zu Panathinaikos, unterzeichnete dort einen Dreijahresvertrag. «Sheffield United ist schockiert und zutiefst traurig, vom Tod seines ehemaligen Spielers George Baldock zu erfahren», schreibt sein Ex-Klub in den sozialen Medien. Baldock sei bei Fans, Mitarbeitern und Teamkollegen «extrem beliebt» gewesen.

