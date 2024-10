Kurz zusammengefasst Mbappé sagte Nations League-Spiele wegen angeblicher Verletzung ab

In Frankreich wird daran gezweifelt, Kritik zu seinen Leistungen folgt

Ein Duell mit Israel sorgt für politische Brisanz

In der Nations League wird Frankreich auf Kylian Mbappé verzichten müssen. Foto: AFP 1/5

Als Captain des Nationalteams trägt Kylian Mbappé (25) die Hoffnungen Frankreichs auf seinen Schultern. Dieser Rolle ist er (noch) nicht gewachsen, findet Ex-Profi Patrice Evra (43). Im Podcast von Ex-PSG-Profi Jerome Rothen vergleicht Evra Mbappé mit einem anderen grossen Frankreich- und Real-Stürmer: «Bei allem Respekt für ihn, er ist nicht auf dem Level von Karim Benzema. Momentan kommt er nicht einmal an Benzemas Knöchel heran.»

Hintergrund der Kritik ist Mbappés Absage für die Spiele in der Nations League gegen Israel (Donnerstag) und Belgien (Montag). Offiziell fehlt er wegen einer Fussverletzung. Am Samstag stand er bei Reals 2:0-Sieg gegen Villarreal aber bereits wieder in der Startelf. Evra glaubt zu wissen, was bzw. wer dahintersteckt: «Wenn man ihn fürs Nationalteam aufbietet und er sich verletzt, zerstört man seine Beziehung zu (Real-Präsident) Florentino Pérez. Real Madrid ist nicht PSG. Man kann es sich nicht leisten, dieses Risiko einzugehen.»

Bei Frankreichs Ex-Nationalspieler Maxime Bossis (69) zieht diese Erklärung nicht. «Entweder man ist verletzt und spielt weder mit seinem Verein noch in der Nationalmannschaft», sagt Bossis zur französischen Sportbibel »L’Équipe«. «Aber wenn man in der Champions League von der Bank kommt und in einem Ligaspiel aufläuft, dann wird es undurchsichtig.»

Politische Brisanz

Auch beim Anhang kommt Mbappés Verhalten schlecht an, wie Fabien Bonnet, Sprecher von «Irrésistibles Français», der wichtigsten französischen Fangruppe, sagt: «Mbappé muss als Kapitän ein Vorbild für die Fans sein, und das ist er nicht.» Für Evra tragen die Zuschauer eine Mitschuld an den überhöhten Erwartungen: «Ganz ehrlich: Ihr seid doch diejenigen, die diesen Mythos um Mbappé heraufbeschworen habt.»

Das Spiel am Donnerstag in Budapest gegen Israel steht für Frankreich auch politisch unter brisanten Vorzeichen. Vor einigen Tagen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, Waffenlieferungen für Israels Gaza-Krieg zu stoppen, um eine friedliche Lösung anzustreben. Die Antwort von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kam ebenso rasch wie klar daher – er sprach von einer «Schande».

