Red Bull holt Jürgen Klopp

Gemäss deutschen Medien hat Trainer-Ikone Jürgen Klopp einen neuen Job: Er steigt in der Fussball-Organisation von Red Bull ein.

Er ist zurück: Jürgen Klopp. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Christian Müller Redaktor Sport

Nur ein halbes Jahr nach seinem Abgang als Liverpool-Trainer ist Jürgen Klopp (57) bereit für eine neue Aufgabe: Klopp wird Global Head of Soccer bei Red Bull. Dies berichten am Mittwochmorgen mehrere deutsche Medien übereinstimmend.

Zur Fussball-Abteilung von Red Bull gehören Klubs wie RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Leeds United oder die New York Red Bulls. Klopp soll bei allen Vereinen in einer strategischen und analytischen Funktion als Fussball-Chef sein Wissen einbringen, heisst es. Schon am Mittwochnachmittag soll die neue Partnerschaft offiziell werden.

Klopp erreichte als Trainer von Mainz (2001–2008), Dortmund (2008–2015) und Liverpool (2015–2024) Kult-Status. Nach neun Jahren bei den Reds nahm er sich eine Auszeit vom Fussball. Allen Anfragen von Klubs und Verbänden erteilte er eine Absage – offenbar bis nun Red Bull angeklopft hat.