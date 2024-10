Der Schweizer Speed-Spezialist Niels Hintermann (29) ist an Krebs erkrankt. Er muss deswegen die kommende Weltcup-Saison auslassen. Auch andere Sportkarrieren wurden von der Krankheit durchkreuzt. Blick nennt eine Auswahl.

Vasilije Janjicic (25) ist 21 Jahre alt, als er 2020 die Diagnose Krebs erhält. Welche Art er hat, darüber spricht der Fussballer bis heute nicht öffentlich. Bei der Diagnose ist der einstige Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler beim FC Zürich unter Vertrag und bekommt vom Klub die nötige Unterstützung. Eine Chemotherapie und zwei Operationen sind notwendig. Janjicic nimmt den Kampf an und gewinnt. Seit drei Jahren gilt er als krebsfrei. Inzwischen spielt er bei Thun in der Challenge League.

Corsin Camichel

Kurz vor seinem 30. Geburtstag im Februar 2011 bricht die Welt von Corsin Camichel (43) zusammen. Beim damaligen Spieler des EV Zug wird Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Er besiegt die Krankheit, muss seine Karriere 2013 wegen eines missglückten, weil zu frühen Comeback-Versuchs, allerdings beenden. Seit 2015 gilt Camichel als geheilt.

Torstein Træen

An der diesjährigen Tour de Suisse feiert der Norweger Torstein Træen (29) seinen ersten Sieg bei den Profis. Er gewinnt die Königsetappe. Im Mai 2022 ist ihm nicht zum Jubeln zumute. Ihm wird mitgeteilt, dass eine Dopingprobe positiv ausgefallen ist. Weitere Tests ergeben, dass der überhöhte Wert eines Sexualhormons nicht von verbotenen Substanzen kommt, sondern von einem Hodentumor. Er lässt sich den Hoden entfernen und kann seine Karriere fortsetzen.

Ann-Katrin Berger

2017 erhält Fussball-Torhüterin Ann Katrin Berger (34) ein erstes Mal die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Die aggressive Form verlangt eine schwere, sechsstündige Operation. Nur wenige Monate später steht sie wieder zwischen den Pfosten. Ausgerechnet während der Europameisterschaft 2022 wird erneut ein Tumor festgestellt. Sie unterzieht sich einer Radiojodtherapie und steht drei Monate später wieder auf dem Rasen. Seither hat Berger Ruhe vor der Krankheit. Und gewinnt in diesem Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft Olympia-Bronze.

Dimitrij Küttel

An Weihnachten 2020 hat Handballer Dimitrij Küttel (30) keine schönen Erinnerungen. Wenige Tage davor teilen ihm die Ärzte mit, dass er an Lymphknotenkrebs erkrankt ist. Der Sport rückt in den Hintergrund, der Kampf gegen die Krankheit ins Zentrum. Die Chemo besteht aus vier Zyklen à drei Wochen. Im Mai 2021 erhält Küttel den Bescheid, dass die Therapie erfolgreich verlaufen ist. Neun Monate nach der Diagnose gibt er sein Comeback bei den Kadetten Schaffhausen, inzwischen spielt Küttel bei Kriens-Luzern.

Heinz Lindner

Im Frühjahr 2023 macht Sion-Goalie Heinz Lindner (34) seine Krebserkrankung öffentlich. Wegen eines Tumors im Hoden muss er sich einer Operation unterziehen. Dabei wird festgestellt, dass der Tumor noch nicht gestreut hat. Seither gilt Lindner, der in diesem Sommer mit Österreich an der EM teilnahm, als krebsfrei.

Carla Suarez Navarro

Bei der ehemaligen spanischen Tennisspielerin Carla Suarez Navarro (36) wird im Herbst 2020 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Sie unterzieht sich einer Chemo- und Bestrahlungstherapie und verkündet im April 2021: «Ich bin geheilt!» Eigentlich wollte sie ihre Karriere nach der Olympia-Saison 2020 beenden. Corona und der Krebs haben diesen Plan durchkreuzt, weshalb Suarez Navarro noch einmal zurückkehrt, ehe sie im November 2021 das Racket an den Nagel hängt.

Sébastien Haller

Wie viele andere Sportler wird auch Fussballer Sébastien Haller (30) mit der Diagnose Hodenkrebs konfrontiert. Er bekommt sie im Sommer 2022 und muss vier Chemotherapien und zwei Operationen über sich ergehen lassen. Gut ein halbes Jahr später gibt er sein Comeback bei Dortmund. Inzwischen spielt Haller in Spanien bei Leganés.

Antti Törmänen

Im Juli 2020 und im März 2023 stellen die Ärzte bei Eishockey-Trainer Antti Törmänen (54) einen Tumor in der Gallenblase fest. Nach der ersten Diagnose setzt er eine Saison an der Bande des EHC Biel aus, nach der zweiten Diagnose legt er das Amt nieder. Die Ärzte haben die Krankheit unter Kontrolle, wie Törmänen in diesem Frühjahr sagt. Erst kürzlich hat er einen neuen Job angetreten – als Mentor für Trainer der Talentstufen U17-Elit und U20-Elit beim Schweizerischen Eishockeyverband.

Erin Kennedy

Erin Kennedy (32) ist 29 Jahre alt, als sie im Mai 2022 die Diagnose Brustkrebs bekommt. Drei Monate später gewinnt die britische Ruderin im Vierer EM-Gold – weil sie für die Wettkämpfe ihre Chemo unterbricht. Nach diesem emotionalen Sieg betont sie, dass ihre Onkologin den Entscheid abgesegnet hat. Und begibt sich nur wenige Tage später zurück in Behandlung. Diese schlägt an. Im März 2023 schreibt Kennedy auf Instagram: «Keine Anzeichen einer Krankheit. Keine Behandlung mehr. Kein Krebs mehr. Einfach so ist es fertig.»

Max Parrot

Snowboarder Max Parrot (30) jubelt 2018 über Olympia-Silber. Und erhält nur wenige Monate später die Schockdiagnose Lymphknotenkrebs. Was folgt, ist eine intensive Chemo und Mitte 2019 die frohe Botschaft, dass Parrot die Krankheit besiegt hat. Nur zwei Monate nach der letzten Chemo gewinnt der Kanadier bei den X-Games Norway Gold im Big Air. 2022 krönt er sich zum Olympiasieger.

Saku Koivu

Der finnische Eishockeyspieler Saku Koivu (49) erkrankt 2001 an Lymphdrüsenkrebs. Bereits ein halbes Jahr später kehrt er als geheilt geltend aufs Eis zurück. Und setzt seine Karriere noch bis 2014 in der NHL fort.

Nikolaj Hänni

Nikolaj Hänni (48) ist Schiedsrichter in der Super League, als er die Diagnose Darmkrebs bekommt. Bei einer vorsorglichen Untersuchung im Herbst 2019 wird die Krankheit entdeckt. Neun Tage nach der Diagnose leitet Hänni noch eine Partie, danach begibt er sich in Behandlung. Nach einer Operation im März 2020 gilt er als geheilt. In der Folge kommt er zunächst als VAR und gegen Ende der Saison 2020/21 auch wieder als Schiedsrichter zum Einsatz. Danach ist Schluss mit Pfeifen auf höchster Ebene – weil er die Altersgrenze von 45 Jahren überschritten hat.

Irene Schori

Mit dem CC Flims wird Irene Schori (40) 2016 Curling-Weltmeisterin. Nach dem Triumph fliessen bei ihr Tränen, denn die Monate davor sind hart. Im Frühling 2015 bekommt sie die Diagnose Brustkrebs, muss eine Chemo über sich ergehen lassen. Der Sport gibt ihr in dieser Zeit viel, ständig hat sie das Ziel vor Augen, ihn wieder zu betreiben. Das erreicht Schori. Und vergoldet ihre Karriere.