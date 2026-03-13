Drogenring unter Sion-Ultras aufgeflogen

«Jetzt wird abgerechnet», sagt Sion-Trainer Didier Tholot. Neben dem Platz wurde eine saftige Gefängnisstrafe gegen einen Anhänger ausgesprochen, wie aus dem Wallis zu vernehmen ist. Das Sion-Inside.

Bastien Feller, Andri Bäggli

Neben dem Platz

Zwei Gerichtsprozesse vom 12. und 13. März bringen einen Drogenhandelsring auf der Nordtribüne des Tourbillons, der Hochburg der Sion-Ultras, ans Licht. Ein 35-jähriger Mann aus dem Wallis wurde wegen Heroinkonsums und -handels zu einem Jahr Haft verurteilt, sechs Monate davon wurden zur Bewährung ausgesetzt. Ein 24-jähriger Fan erhielt eine zweijährige Bewährungsstrafe wegen Kokainhandels zwischen 2021 und 2023. In seiner Wohnung wurden zudem über 100 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt.

Die News der Woche

Der FC Sion hat nach dem Unentschieden gegen Winterthur etwas an Vorsprung auf den siebten Platz verloren. Die Sittener bleiben dennoch zuversichtlich. «Ich habe lieber unsere Situation mit sechs Punkten Vorsprung», sagt Didier Tholot. Klar ist: Sion hat erstmals in dieser Saison etwas zu verlieren. «Die Attitüde bei den Jungs stimmt. Aber natürlich müssen wir den nächsten Schritt machen, um nicht ins Zittern zu kommen», sagt Sportchef Bartélémy Constantin zu Blick. Er reagiert zudem klipp und klar auf die Aufstellungs-Fragen.

Die aktuelle Sion-Lage Flattern im Wallis die Nerven? Der FC Sion hat nun erstmals etwas zu verlieren

Die grosse Frage

Beendet Sion in Zürich seine Serie von neun Auswärtsspielen ohne Sieg? Die Walliser sind seit dem 19. Oktober auswärts erfolglos. Damals traten sie ebenfalls im Letzigrund an – allerdings nicht gegen den FCZ, sondern gegen GC.

Gesagt ist gesagt

«Jetzt wird abgerechnet. Es stehen noch vier Spiele aus, jetzt müssen wir zeigen, was wir draufhaben», sagt Didier Tholot, dem nicht mehr viel fehlt, um nach dem Aufstieg und dem Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse sein drittes Ziel in drei Jahren zu erreichen: die Top 6.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Sow, Hefti; Chipperfield, Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Nivokazi, Surdez.

Wer fehlt?

Jan Kronig muss eine Gelb-Sperre absitzen.

Hast du gewusst, dass...

... Sion nicht gerne gegen den FCZ im Letzigrund spielt. Nur gegen GC schiessen die Zürcher zu Hause mehr Tore. Ganze 62 Gegentore kassierten die Walliser auswärts in Zürich seit der Ligareform 2003 – nur sieben Mal konnte Sion gewinnen. Dem Gegenüber stehen 19 Niederlagen und acht Unentschieden.

Aufgepasst auf

Winsley Boteli. Der 19-Jährige ist Sions Edeljoker. Im ersten der beiden bisherigen Duellen traf er bereits gegen den FC Zürich. In der laufenden Saison hat Boteli bereits fünf Tore erzielt, jedes Mal ist er von der Bank gekommen. Einzig YB-Stürmer Bedia schoss zwei Joker-Tore mehr.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 29 Runden:

Racioppi 4,5 Baltazar 4,4 Hajrizi 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Schiedsrichter ist Alessandro Dudic, im VAR-Raum im Lead ist Fedayi San.

Der Gegner

Der FC Zürich hat im heimischen Letzigrund keine guten Erinnerungen an den FC Sion. Im ersten Spiel der Saison führte der FCZ bis zur 80. Minute – und verlor die Partie trotzdem noch. Zwar trennten sich dann die Teams im November im Wallis mit 2:2, doch die Saison bei den beiden Klubs ist in entgegengesetzter Richtung verlaufen. Während Sion mit einem Sieg einen grossen Schritt in Richtung Championship Group macht, geistert bei Zürich das Barrage-Gespenst noch umher – hier erscheint das FCZ-Inside.

30 Runde

Sa., Thun – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Lausanne – YB, 14 Uhr

So., Basel – Servette, 16.30 Uhr

So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr