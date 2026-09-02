Der Grasshopper Club Zürich hat entschieden, den Song «Das isch GC» nach zwei Jahren Pause wieder im Stadion zu spielen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC feiert 140. Geburtstag mit Comeback der Hymne «Das isch GC»

Fans wünschten Rückkehr des Songs, entschieden durch Umfragen und Gespräche

Hymne entstand 2022, wird vor Heimspielen im Letzigrund gespielt

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die ehemaligen Eigentümer aus Los Angeles schafften sie vor zwei Jahren ab, nun feiert die inoffizielle Vereinshymne «Das isch GC» beim Heimspiel gegen St. Gallen am Mittwochabend anlässlich des 140. Geburtstags der Hoppers ihr Comeback.

Der Rekordmeister, der seit dieser Saison der Bridge Football Group gehört, hat bekanntgegeben, dass der Song ab sofort 20 Minuten vor Spielbeginn im Letzigrund gespielt werden wird.

«Mit der Legendenserie blicken wir auf 140 Jahre GC Zürich zurück und stärken gleichzeitig die Verbindung von Gegenwart und Zukunft. Die Rückkehr von ‹Das isch GC› ist aus unserem Dialog mit der Fan-Community hervorgegangen. Verschiedene Gespräche und Umfragen haben gezeigt, dass viele Fans weiterhin den starken Wunsch äussern, das Lied im Stadion zu hören», wird der neue GC-CEO Richard Feuz in einer Medienmitteilung zitiert.

Der Song entstand 2022 zum 136. Vereinsgeburtstag durch den Musiker Aaron Asteria. GC-Fans standen dem Interpreten mit Inputs zur Seite.

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