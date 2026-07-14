Richard Feuz übernimmt ab sofort die operative Leitung bei GC. Der 34-Jährige bringt Erfahrung aus dem Schweizer und internationalen Fussball mit.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

GC hat einen neuen CEO. Richard Feuz (34) übernimmt per sofort die operative Führung der Hoppers. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Feuz bringt Erfahrung aus dem Schweizer und internationalen Fussball mit. Von 2016 bis 2024 war er in verschiedenen Funktionen für Servette tätig. Zunächst baute er das Frauenfussballprogramm mit auf, ehe er 2020 zum CEO befördert wurde.

2024 wechselte Feuz als General Manager zum Chicago Stars FC in die amerikanische National Women's Soccer League (NWSL). Dort verantwortete er nach einem Eigentümerwechsel den Neuaufbau und die Restrukturierung des Klubs.

Zudem war Feuz während zweier Saisons Mitglied des Komitees der Swiss Football League (SFL).

«Eine grosse Ehre»

GC-Verwaltungsratspräsident Ludovic Deléchat freut sich über die Verpflichtung: «Richard verfügt über ein hervorragendes Verständnis für den Schweizer Fussball und bringt wertvolle internationale Erfahrung im Management von Profiklubs mit. Seine Ernennung ist ein wichtiger Meilenstein in der weiteren Entwicklung des Grasshopper Club Zürich.»

Auch Feuz blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: «Zum Grasshopper Club Zürich zu stossen, ist sowohl eine grosse Ehre als auch eine grosse Verantwortung. Der Klub ist eine der ikonischsten Institutionen im Schweizer Fussball mit einer ausserordentlichen Geschichte und enormem Potenzial.»

Er bedankt sich zudem beim Verwaltungsrat für das Vertrauen: «Bereits in unseren ersten Gesprächen hat mich die ambitionierte und langfristige Vision begeistert.»

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