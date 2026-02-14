DE
Zeit für den Umbruch?
«FCB hat letzte Saison overperfomed – jetzt ist er übersättigt»

Basel verliert 0:2 gegen Sion – und verbreitet keinen Schrecken mehr. Tobias Wedermann und Lucas Werder diskutieren, warum sogar Europa in Gefahr ist, weshalb jeder Spieler schlechter spielt als in der Meistersaison und wo die Kaderplanung scheiterte.
Publiziert: vor 23 Minuten
Tobias Wedermann und Lucas Werder
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
