Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde