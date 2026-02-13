«St. Gallen braucht fürs Titelrennen ein volles Stadion»
St. Gallen siegt gegen YB – doch reicht das für die Titelchance? Tobias Wedermann und Lucas Werder über das Momentum der Ostschweizer, die schwache Kulisse im Kybunpark und Luganos verpasste Chancen im Meisterrennen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» LIVE – Folge 74