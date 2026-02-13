Kommen sie noch an Thun ran? «St. Gallen braucht fürs Titelrennen ein volles Stadion»

St. Gallen siegt gegen YB – doch reicht das für die Titelchance? Tobias Wedermann und Lucas Werder über das Momentum der Ostschweizer, die schwache Kulisse im Kybunpark und Luganos verpasste Chancen im Meisterrennen.