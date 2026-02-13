DE
FR
Abonnieren

Kommen sie noch an Thun ran?
«St. Gallen braucht fürs Titelrennen ein volles Stadion»

St. Gallen siegt gegen YB – doch reicht das für die Titelchance? Tobias Wedermann und Lucas Werder über das Momentum der Ostschweizer, die schwache Kulisse im Kybunpark und Luganos verpasste Chancen im Meisterrennen.
Publiziert: vor 39 Minuten
Kommentieren
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Tobias Wedermann und Lucas Werder
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» LIVE – Folge 74
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen