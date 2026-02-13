«Wenn Scheiblehner etwas noch nicht kann, dann das»
Drei Treffer auswärts – und trotzdem verloren. Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Lucas Werder analysieren die Defensivbaustelle bei GC, Sven Köhlers holpriges Debüt und die Frage, ob Scheiblehner seine Spieler überlastet.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» LIVE – Folge 74