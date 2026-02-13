DE
FR
Abonnieren

Kritikpunkt am GC-Coach
«Wenn Scheiblehner etwas noch nicht kann, dann das»

Drei Treffer auswärts – und trotzdem verloren. Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Lucas Werder analysieren die Defensivbaustelle bei GC, Sven Köhlers holpriges Debüt und die Frage, ob Scheiblehner seine Spieler überlastet.
Publiziert: 17:56 Uhr
|
Aktualisiert: 18:15 Uhr
Kommentieren
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Tobias Wedermann und Lucas Werder
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» LIVE – Folge 74
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen