YB legt Einsprache gegen Fernandes-Sperre ein

Nach einer fragwürdigen Roten Karte, die er im Spiel gegen den FC St. Gallen kassierte, hat der Schweizerische Fussballverband zwei Spielsperren gegen Edimilson Fernandes (30) ausgesprochen. Vom Platz gestellt wurde der YB-Spieler wegen eines groben Foulspiels. Die Sperre wurde in der Folge ausgesprochen, obwohl der Verband im Nachhinein einen Fehlentscheid zugab.
Nun haben die Young Boys Einsprache gegen die zwei Spielsperren eingelegt. Das teilt die Swiss Football League am Mittwochmittag mit. Damit wird auf eine Reduktion der Strafe gehofft. So oder so wird Fernandes am Sonntag das Duell mit dem FC Zürich (14 Uhr) verpassen – «da die erste Sperre nach einem Platzverweis automatisch erfolgt», wie es in der Mitteilung heisst.
Füge jetzt YB zu deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6