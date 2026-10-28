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Highlights im Video:YB nach Witz-Rot gegen Fernandes fassungslos

Kassierte sie nach Witz-Rot
YB legt Einsprache gegen Fernandes-Sperre ein

Zwei Spiele soll Edimilson Fernandes nach der Roten Karte gegen St. Gallen zuschauen. Nun haben die Young Boys Einsprache eingelegt.
Publiziert: vor 1 Minute
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YB und Fernandes hoffen auf eine Reduktion der Sperre.
Foto: Pius Koller
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Nach einer fragwürdigen Roten Karte, die er im Spiel gegen den FC St. Gallen kassierte, hat der Schweizerische Fussballverband zwei Spielsperren gegen Edimilson Fernandes (30) ausgesprochen. Vom Platz gestellt wurde der YB-Spieler wegen eines groben Foulspiels. Die Sperre wurde in der Folge ausgesprochen, obwohl der Verband im Nachhinein einen Fehlentscheid zugab.

Nun haben die Young Boys Einsprache gegen die zwei Spielsperren eingelegt. Das teilt die Swiss Football League am Mittwochmittag mit. Damit wird auf eine Reduktion der Strafe gehofft. So oder so wird Fernandes am Sonntag das Duell mit dem FC Zürich (14 Uhr) verpassen – «da die erste Sperre nach einem Platzverweis automatisch erfolgt», wie es in der Mitteilung heisst.

Noch näher dran an YB
teaser_image_sl_yb.png

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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