YB legt Einsprache gegen Fernandes-Sperre ein

Zwei Spiele soll Edimilson Fernandes nach der Roten Karte gegen St. Gallen zuschauen. Nun haben die Young Boys Einsprache eingelegt.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Nach einer fragwürdigen Roten Karte, die er im Spiel gegen den FC St. Gallen kassierte, hat der Schweizerische Fussballverband zwei Spielsperren gegen Edimilson Fernandes (30) ausgesprochen. Vom Platz gestellt wurde der YB-Spieler wegen eines groben Foulspiels. Die Sperre wurde in der Folge ausgesprochen, obwohl der Verband im Nachhinein einen Fehlentscheid zugab.

Nun haben die Young Boys Einsprache gegen die zwei Spielsperren eingelegt. Das teilt die Swiss Football League am Mittwochmittag mit. Damit wird auf eine Reduktion der Strafe gehofft. So oder so wird Fernandes am Sonntag das Duell mit dem FC Zürich (14 Uhr) verpassen – «da die erste Sperre nach einem Platzverweis automatisch erfolgt», wie es in der Mitteilung heisst.

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