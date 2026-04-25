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Wird der Aufsteiger heute Meister?
Fans machen sich bei Kaiserwetter auf zum Stadion

Es ist so weit: Mit einem Sieg am Samstagabend gegen Lugano kann sich Aufsteiger Thun zum Meister krönen. Im Berner Oberland hofft man auf eine frühlingshafte Partynacht. Hier im Ticker bleibts du auf dem Laufenden, was abseits des Platzes abgeht.
Publiziert: 15:51 Uhr
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Simon Strimer, Carlo Emanuele Frezza, Darya Vasylyeva und Isabelle Pfister
vor 5 Minuten

Fanmarsch ist aufgebrochen

Der Fanmarsch zum Stadion ist in den Startlöchern. Mehrere Hundert Fans in Rot machen sich auf den Weg in die Stockhorn Arena und stimmen sich feierlich auf das Spiel ein.

vor 52 Minuten

Fans tummeln sich in der Stadt

Fährt man am Stadion vorbei, trügt der Schein eines stillen Samstagnachmittags im Berner Oberland. Aber nicht in der Stadt! Hier überwiegt die Farbe Rot, die vollen Gläser und überragende Stimmung. Die Thuner Fans geniessen das frühlingshafte Wetter.

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Die Fans sind parat für einen meisterlichen Abend.
15:22 Uhr

Kaiserwetter beim ersten Meisterball

Perfekter wird der Rahmen wohl nicht mehr: Sensations-Aufsteiger Thun kann heute, in der fünftletzten Runde, den Meistertitel sichern – bei einem ausverkauften Heimspiel in der Stockhorn-Arena. Auch Stunden vor Anpfiff ist der Rummel in der Stadt schon gross, unter strahlend blauem Himmel herrscht ein reges Treiben. Auf der Strasse und der Innenstadt sind viele in Rot gekleidet. 

Es ist angerichtet in Thun.

FCT-Trikots bis zurück ins ausserordentliche Champions-League-Jahr 2005 werden getragen. Heute kann es mindestens gleich aussergewöhnlich werden. Denn der Meistertitel wäre der erste grosse Titel der Thuner Klubgeschichte. Und dafür braucht es nur noch einen einzigen Sieg – in ein paar Stunden gegen Lugano. Um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Erster Programmpunkt für die Fans: die Besammlung um 16 Uhr auf dem Mühleplatz. Den Aufruf gab es per Banner an der Mühleschleuse. Der Platz ist schon davor rappelvoll.

15:20 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

In Thun kann sich heute Historisches abspielen. Mit einem Sieg über Lugano kann sich der Aufsteiger zum Schweizer Meister küren. Nicht nur im Stadion, sondern in der ganzen Stadt wird mit Feierlichkeiten gerechnet. Bei uns bist du mittendrin, statt nur dabei. 

Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
31
5
46
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC Thun
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