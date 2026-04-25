Kaiserwetter beim ersten Meisterball

Perfekter wird der Rahmen wohl nicht mehr: Sensations-Aufsteiger Thun kann heute, in der fünftletzten Runde, den Meistertitel sichern – bei einem ausverkauften Heimspiel in der Stockhorn-Arena. Auch Stunden vor Anpfiff ist der Rummel in der Stadt schon gross, unter strahlend blauem Himmel herrscht ein reges Treiben. Auf der Strasse und der Innenstadt sind viele in Rot gekleidet.

FCT-Trikots bis zurück ins ausserordentliche Champions-League-Jahr 2005 werden getragen. Heute kann es mindestens gleich aussergewöhnlich werden. Denn der Meistertitel wäre der erste grosse Titel der Thuner Klubgeschichte. Und dafür braucht es nur noch einen einzigen Sieg – in ein paar Stunden gegen Lugano. Um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Erster Programmpunkt für die Fans: die Besammlung um 16 Uhr auf dem Mühleplatz. Den Aufruf gab es per Banner an der Mühleschleuse. Der Platz ist schon davor rappelvoll.