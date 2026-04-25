Fanmarsch ist aufgebrochen
Der Fanmarsch zum Stadion ist in den Startlöchern. Mehrere Hundert Fans in Rot machen sich auf den Weg in die Stockhorn Arena und stimmen sich feierlich auf das Spiel ein.
Fans tummeln sich in der Stadt
Fährt man am Stadion vorbei, trügt der Schein eines stillen Samstagnachmittags im Berner Oberland. Aber nicht in der Stadt! Hier überwiegt die Farbe Rot, die vollen Gläser und überragende Stimmung. Die Thuner Fans geniessen das frühlingshafte Wetter.
Kaiserwetter beim ersten Meisterball
Perfekter wird der Rahmen wohl nicht mehr: Sensations-Aufsteiger Thun kann heute, in der fünftletzten Runde, den Meistertitel sichern – bei einem ausverkauften Heimspiel in der Stockhorn-Arena. Auch Stunden vor Anpfiff ist der Rummel in der Stadt schon gross, unter strahlend blauem Himmel herrscht ein reges Treiben. Auf der Strasse und der Innenstadt sind viele in Rot gekleidet.
FCT-Trikots bis zurück ins ausserordentliche Champions-League-Jahr 2005 werden getragen. Heute kann es mindestens gleich aussergewöhnlich werden. Denn der Meistertitel wäre der erste grosse Titel der Thuner Klubgeschichte. Und dafür braucht es nur noch einen einzigen Sieg – in ein paar Stunden gegen Lugano. Um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Erster Programmpunkt für die Fans: die Besammlung um 16 Uhr auf dem Mühleplatz. Den Aufruf gab es per Banner an der Mühleschleuse. Der Platz ist schon davor rappelvoll.
Hallo und herzlich willkommen
In Thun kann sich heute Historisches abspielen. Mit einem Sieg über Lugano kann sich der Aufsteiger zum Schweizer Meister küren. Nicht nur im Stadion, sondern in der ganzen Stadt wird mit Feierlichkeiten gerechnet. Bei uns bist du mittendrin, statt nur dabei.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
31
5
46
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19