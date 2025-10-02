Die sportliche Führung bei GC wird mit Ramin Pandji verstärkt. GC-Sportchef Sutter kennt den neuen «Director of Football Operations» der Hoppers aus gemeinsamen St. Galler Zeiten.

Bei GC wiedervereint: Alain Sutter und Ramin Pandji. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Bereits Ende Juli war klar, dass Ramin Pandji den FC St. Gallen nach zehn Jahren verlassen wird. Per 1. Oktober hat er nun seine neue Stelle bei den Grasshoppers angetreten und soll eine «zentrale Rolle in der sportlichen Organisation und Weiterentwicklung des Klubs» einnehmen, wie GC in einer Medienmitteilung schreibt.

Als «Director of Football Operations» wird Pandji eng mit Sportchef Alain Sutter zusammenarbeiten. «Er ist für uns eine wichtige Verstärkung und wird entscheidend dazu beitragen, dass wir uns auf verschiedenen Ebenen weiterentwickeln.» Als sein Stellvertreter werde er eine «tragende Funktion» im Klub einnehmen. «Da wir schon erfolgreich zusammengearbeitet haben, freue ich mich sehr, diese Partnerschaft nun langfristig fortzusetzen», freut sich Sutter über den Zuzug des Deutsch-Iraners.

Bei St. Gallen war Ramin Pandji erst als Team-Manager und später als Chief Sports Officer tätig. Sutter, der jetzt sein neuer und alter Boss ist, hatte Pandji für diese Zeit in einem Interview mit Blick bereits «brillante Arbeit» attestiert. Kein Wunder also, dass sie jetzt von neuem zusammenspannen werden.

