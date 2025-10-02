DE
FR
Abonnieren

Wird auch sein Stellvertreter
Sportchef Sutter holt alten Bekannten aus St. Gallen zu GC

Die sportliche Führung bei GC wird mit Ramin Pandji verstärkt. GC-Sportchef Sutter kennt den neuen «Director of Football Operations» der Hoppers aus gemeinsamen St. Galler Zeiten.
Publiziert: 17:57 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Bei GC wiedervereint: Alain Sutter und Ramin Pandji.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Bereits Ende Juli war klar, dass Ramin Pandji den FC St. Gallen nach zehn Jahren verlassen wird. Per 1. Oktober hat er nun seine neue Stelle bei den Grasshoppers angetreten und soll eine «zentrale Rolle in der sportlichen Organisation und Weiterentwicklung des Klubs» einnehmen, wie GC in einer Medienmitteilung schreibt.

Als «Director of Football Operations» wird Pandji eng mit Sportchef Alain Sutter zusammenarbeiten. «Er ist für uns eine wichtige Verstärkung und wird entscheidend dazu beitragen, dass wir uns auf verschiedenen Ebenen weiterentwickeln.» Als sein Stellvertreter werde er eine «tragende Funktion» im Klub einnehmen. «Da wir schon erfolgreich zusammengearbeitet haben, freue ich mich sehr, diese Partnerschaft nun langfristig fortzusetzen», freut sich Sutter über den Zuzug des Deutsch-Iraners.

Bei St. Gallen war Ramin Pandji erst als Team-Manager und später als Chief Sports Officer tätig. Sutter, der jetzt sein neuer und alter Boss ist, hatte Pandji für diese Zeit in einem Interview mit Blick bereits «brillante Arbeit» attestiert. Kein Wunder also, dass sie jetzt von neuem zusammenspannen werden.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Grasshopper Club Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zu GC
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        Super League
        Super League