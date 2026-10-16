Wäre Lukas Watkowiak nicht Profifussballer geworden, er hätte vielleicht eine Laufbahn als Golfer eingeschlagen. Wann immer er auf seine Passion angesprochen wird, beginnen seine Augen zu leuchten. Wann immer es die Zeit zulässt, duelliert sich der Ersatzgoalie der Espen mit Captain Lukas Görtler.

Dass Watkowiak in seinen sechs Jahren beim FCSG öfter auf dem Green als auf dem Rasen stand, versteht sich von selbst. Nur 32 Spiele hat die ewige Nummer 2 absolviert. Am Freitag darf der 30-Jährige im Cup gegen Rapperswil mal wieder von Beginn an ran. Sehr zur Freude der Espen-Fans, die «Watti», wie sie ihren Ersatzgoalie liebevoll nennen, schon längst ins Herz geschlossen haben.

Watkowiak macht Trainerausbildung

Weil der 197-Zentimeter-Riese kein Lautsprecher ist, sich für karitative Zwecke einsetzt und für gute Stimmung in der Kabine sorgt. Und weil er sich voll und ganz mit Grün-Weiss und der Region identifiziert. Aktuell absolviert Watkowiak eine Ausbildung zum Goalietrainer. Dass der Deutsche das Potenzial hat, auch nach dem Ende der Karriere in der Ostschweiz zu bleiben, ist kein Hirngespinst.

Umso überraschender, dass der Vertrag mit dem Publikumsliebling bislang noch nicht verlängert wurde. Noch bis Juni läuft der Kontrakt, vom FCSG liegt bislang aber noch kein Angebot auf dem Tisch.

Möglich, dass die Espen warten wollen, bis die Zukunft von Stammgoalie Lawrence Ati Zigi geklärt ist. Auch dessen Vertrag läuft im Juni aus.