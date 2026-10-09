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Dafür kehrt Görtler zurück
Espen-Stürmer fällt für den Rest des Jahres aus

In der Länderspielpause verletzten sich zwei St. Galler im Testspiel gegen Brühl. Vor allem Diego Besio hat es übel erwischt. Dafür ist Captain Görtler wieder fit. Und Stürmer Hunziker freut sich auf die Olma. Hier kommt das FCSG-Inside vor dem Lausanne-Spiel.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Diego Besio wird dem FCSG für den Rest des Jahres fehlen.
Foto: Pius Koller
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Björn LindroosRedaktor Sport

Die News der Woche

Bitter für St. Gallen. In der Natipause verletzte sich Stürmer Diego Besio im Testspiel gegen den SC Brühl. Der 20-Jährige wird länger ausfallen. «Er hat sich bei einem Foul verletzt und wird ausfallen. Ich glaube, dass es schwer wird, dass er dieses Jahr nochmals zum Einsatz kommt», sagt Trainer Enrico Maassen an der Pressekonferenz vor dem Lausanne-Spiel.

Doch damit nicht genug: Auch Chima Okoroji (29) hat sich im Testspiel verletzt und wird gegen Lausanne nicht zur Verfügung stehen. Immerhin fehlt der Innenverteidiger nicht lange: «Er kann hoffentlich schon nächste Woche wieder auf dem Trainingsplatz stehen.»

Die grosse Frage

Kehrt Lukas Görtler nach seiner Schulterverletzung zurück? Gut möglich. Der Captain des FCSG stieg in der Länderspielpause wieder ins Training ein. «Er hat nahezu die komplette Pause genutzt, um zu trainieren. Es sieht gut aus, er ist eine Option fürs Spiel», so Maassen.

Obwohl der FCSG zuletzt gegen Basel auch ohne Görtler überzeugen konnte, wäre seine Rückkehr wichtig für die Ostschweizer: «Er ist unser Kapitän. Ein enorm wichtiger Spieler und eine enorm wichtige Persönlichkeit für uns. Lukas ist ein sehr wichtiger Faktor.» Der Deutsche verletzte sich vor gut einem Monat gegen Servette an der Schulter und verpasste die letzten drei Spiele.

Gesagt ist gesagt

Olma-Zeit in St. Gallen! Auch Andrin Hunziker (23) wird in den kommenden Tagen an der Messe vorbeischauen: «Ich werde sicher hingehen. Ich habe schon von einigen im Team gehört, dass dort einiges los ist. Mal sehen, was läuft», so der Basler an der Pressekonferenz. «Ich glaub, ich geh auch hin», fügt Trainer Maassen mit einem Schmunzeln an.

Die Blick-Prognose

Wenn der FCSG wie in Basel auftritt, dürfte es Lausanne schwer haben. Zudem können die Espen wieder auf Captain Görtler setzen und haben die Fans im Rücken. Die Vorzeichen stehen also auf Heimsieg zum Olma-Start.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Ruiz, Stanic, Gaal; Vandermersch, Görtler, Daschner, Boukhalfa, Witzig; Baldé, Hunziker.

Wer fehlt?

Kleine-Bekel, Besio, Okoroji (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

  1. Hunziker 4,2
  2. Vandermersch 4,0
  3. Baldé 4,0
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Der Schiedsrichter

Wurde noch nicht festgelegt.

Der Gegner

Schlusslicht Lausanne will die rote Laterne abgeben. Auswärts in St. Gallen dürfte es aber schwer werden. Zum Lausanne-Inside gehts hier lang.

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10.

Runde

  • Sa., Lugano – Luzern, 18.00 Uhr
  • Sa., Servette – Sion, 18.00 Uhr
  • Sa., FCZ – Thun, 18.00 Uhr
  • So., GC – YB 14.00 Uhr
  • So., St. Gallen – Lausanne 16.30 Uhr
  • So., Vaduz – Basel 16.30 Uhr
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
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Abstiegsrunde
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