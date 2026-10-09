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Nach überstandener Verletzung
Neziri erhält neuen FCSG-Vertrag

Behar Neziri riss sich im Dezember 2025 das Kreuzband. Nun ist der 23-Jährige wieder fit – und wird sogleich mit einer Vertragsverlängerung belohnt.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Behar Neziri hat beim FCSG einen neuen Vertrag unterschrieben.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Nach seinem Comeback gibts weitere erfreuliche Nachrichten für Behar Neziri. Der FC St. Gallen hat den Vertrag mit dem deutschen Mittelfeldspieler vorzeitig bis 2030 verlängert. Neziri riss sich im Dezember 2025 das Kreuzband und kehrte am 6. September 2026 beim 2:0-Sieg gegen Servette auf den Platz zurück. Danach kam er auch noch gegen Sion (0:3-Niederlage) zu einem Teileinsatz.

«Nach seiner überstandenen Verletzung steht uns Behar wieder vollumfänglich zur Verfügung. Er hat seine Reha mit einer sehr positiven Einstellung absolviert und sich dabei auch athletisch nochmals weiterentwickelt. Welchen Wert er für unsere Mannschaft hat, hat er bereits vor seiner Verletzung eindrücklich unter Beweis gestellt», hält FCSG-Sportchef Roger Stilz fest.

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Mannschaft
SP
TD
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1
FC Lugano
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20
25
2
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9
13
19
3
FC Sion
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9
9
19
4
FC Basel
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9
0
13
5
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9
-3
13
6
FC Luzern
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9
-1
12
7
FC Zürich
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9
-6
11
8
Servette FC
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9
-2
10
9
FC Thun
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9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
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9
-11
8
11
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9
-3
6
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-8
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