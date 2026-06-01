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Wie von Blick angekündigt
Cupsieger schnappt sich Aarau-Senkrechtstarter Frokaj

Wie Blick im Mai ankündigte, schnappt sich der FC St. Gallen Mittelfeldspieler Leon Frokaj. Der kosovarische U-Nationalspieler wechselt vom FC Aarau zum FCSG.
Publiziert: 11:28 Uhr
|
Aktualisiert: 11:37 Uhr
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Leon Frokaj wird nächste Saison in Grün und Weiss auflaufen.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Leon Frokaj wechselt vom FC Aarau zum FC St. Gallen
  • Bei den Ostschweizern unterschreibt der 21-Jährige einen Vertrag über vier Jahre
  • Blick berichtete bereits im Mai über den anstehenden Transfer
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Der FC St. Gallen schraubt eine Woche nach dem Cupsieg bereits am Kader für die nächste Saison. Wie von Blick Anfang Mai angekündigt, wechselt Leon Frokaj vom FC Aarau zu den Ostschweizern. Wie der FCSG vermeldet, unterschreibt Frokaj bei den Espen einen Vertrag über vier Jahre.

Sportchef Roger Stilz freut sich über den Wechsel des kosovarischen U-Nationalspielers: «Leon ist ein junger, talentierter, dynamischer Mittelfeldspieler mit einem guten Abschluss. Er ist vielseitig einsetzbar und gibt so unserem Trainerteam weitere Optionen.» Man werde ihm die notwendige Zeit geben, sich an die St. Galler Spielweise zu gewöhnen, sagt Stilz weiter. 

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Frokaj wurde beim FC Basel ausgebildet, schaffte aber den Durchbruch bei Rotblau nie ganz. Auf die Saison 2025/26 hin wechselte der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler zum FC Aarau in die Challenge League. Für die Aargauer bestritt der kosovarische U-Nationalspieler 36 Pflichtspiele und sammelte dabei fünf Skorerpunkte.

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