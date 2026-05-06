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Für nächste Saison
St. Gallen verstärkt Mittelfeld mit Aarau-Senkrechtstarter

Beim FC St. Gallen ist man bereits in der Kaderplanung für nächste Saison angekommen. Wie Blick weiss, soll im Sommer Aarau-Talent Leon Frokaj zu den Espen stossen.
Publiziert: 06.05.2026 um 16:06 Uhr
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Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Tobias WedermannFussballchef

In der Ostschweiz bastelt man schon fleissig am Kader für die neue Saison. Nach der Statement-Verlängerung des deutschen Abwehrchefs Jozo Stanic bis 2030 steht nun die erste Neuverpflichtung in den Startlöchern. Laut Blick-Informationen steht St. Gallen vor der Verpflichtung von Leon Frokaj. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt vom FC Aarau und hat in den vergangenen Monaten einen rasanten Aufstieg hinter sich.

Im vergangenen Sommer wechselte der in der Schweiz geborene kosovarische U21-Nationalspieler von der U21 des FC Basel in die Challenge League zu Aarau. Während Frokaj im Herbst zuerst noch zu den Ergänzungsspielern gehört hatte, ist er seit der Wintertransferperiode als Stammspieler im zentralen Mittelfeld nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.

Mit dem 21-Jährigen holen sich die Ostschweizer ein vielseitig einsetzbares Talent in den Kader. Während er beim FC Aarau hauptsächlich im defensiven Mittelfeld anzutreffen ist, spielte er in der Promotion League beim FCB sowie auch im U-Nationalteam Kosovos als Spielmacher im offensiven Mittelfeld.

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