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Wer startet in welchem Wettbewerb?
Das bedeutet der FCSG-Cupsieg für das europäische Geschäft

Der FC St. Gallen triumphiert im Schweizer Cupfinal und sichert sich erstmals seit über fünf Jahrzehnten wieder diesen Titel. Stade-Lausanne-Ouchy geht leer aus und verpasst den Sprung ins internationale Geschäft. Dafür profitiert ein anderer Klub.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Der FC St. Gallen gewinnt zum zweiten Mal in der Geschichte den Schweizer Cup.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Zum zweiten Mal in der Geschichte hat der FC St. Gallen den Schweizer Cup gewonnen. Bitter für Challenge-Ligist Stade-Lausanne-Ouchy, der mit leeren Händen wieder aus dem Wankdorf reisen muss.

Die Westschweizer verpassen damit auch das internationale Geschäft. Der Cupsieg berechtigt nämlich zum Start in der ersten Qualirunde der Europa League. Da die St. Galler aber bereits dank des zweiten Platzes in der Liga in der zweiten Qualirunde der Conference League gestartet hätten, wird dieser Platz jetzt frei.

Das zur grossen Freude von Sion. Bereits vor dem Final haben sich die Walliser als vorübergehende St. Gallen-Fans geoutet. Sie profitieren jetzt als vierter nämlich ebenfalls vom internationalen Geschäft.

Somit vertreten folgende Klubs die Schweiz nach der Sommerpause international:

  • Thun (2. Qualirunde der Champions League)
  • St. Gallen (1. Qualirunde der Europa League)
  • Lugano (2. Qualirunde der Conference League)
  • Sion (2. Qualirunde der Conference League)
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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC Sion
FC Sion
FC Thun
FC Thun
FC Lugano
FC Lugano
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