Der FC St. Gallen triumphiert im Schweizer Cupfinal und sichert sich erstmals seit über fünf Jahrzehnten wieder diesen Titel. Stade-Lausanne-Ouchy geht leer aus und verpasst den Sprung ins internationale Geschäft. Dafür profitiert ein anderer Klub.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Zum zweiten Mal in der Geschichte hat der FC St. Gallen den Schweizer Cup gewonnen. Bitter für Challenge-Ligist Stade-Lausanne-Ouchy, der mit leeren Händen wieder aus dem Wankdorf reisen muss.

Die Westschweizer verpassen damit auch das internationale Geschäft. Der Cupsieg berechtigt nämlich zum Start in der ersten Qualirunde der Europa League. Da die St. Galler aber bereits dank des zweiten Platzes in der Liga in der zweiten Qualirunde der Conference League gestartet hätten, wird dieser Platz jetzt frei.

Das zur grossen Freude von Sion. Bereits vor dem Final haben sich die Walliser als vorübergehende St. Gallen-Fans geoutet. Sie profitieren jetzt als vierter nämlich ebenfalls vom internationalen Geschäft.

Somit vertreten folgende Klubs die Schweiz nach der Sommerpause international:

Thun (2. Qualirunde der Champions League)

St. Gallen (1. Qualirunde der Europa League)

Lugano (2. Qualirunde der Conference League)

Sion (2. Qualirunde der Conference League)

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