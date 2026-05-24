Zum zweiten Mal in der Geschichte hat der FC St. Gallen den Schweizer Cup gewonnen. Bitter für Challenge-Ligist Stade-Lausanne-Ouchy, der mit leeren Händen wieder aus dem Wankdorf reisen muss.
Die Westschweizer verpassen damit auch das internationale Geschäft. Der Cupsieg berechtigt nämlich zum Start in der ersten Qualirunde der Europa League. Da die St. Galler aber bereits dank des zweiten Platzes in der Liga in der zweiten Qualirunde der Conference League gestartet hätten, wird dieser Platz jetzt frei.
Das zur grossen Freude von Sion. Bereits vor dem Final haben sich die Walliser als vorübergehende St. Gallen-Fans geoutet. Sie profitieren jetzt als vierter nämlich ebenfalls vom internationalen Geschäft.
Somit vertreten folgende Klubs die Schweiz nach der Sommerpause international:
- Thun (2. Qualirunde der Champions League)
- St. Gallen (1. Qualirunde der Europa League)
- Lugano (2. Qualirunde der Conference League)
- Sion (2. Qualirunde der Conference League)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
38
11
55
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23