1/5 Suchen den Superstürmer: Roger Stilz (l.) und Enrico Maassen. Foto: Pius Koller

Stefan Kreis Reporter Fussball

Roger Stilz denkt gross, so viel steht fest. Laut Blick-Infos hat sich der St. Galler Sportchef bei Michael Frey (30) erkundigt. Den kennt Stilz noch aus gemeinsamer Zeit bei Waasland-Beveren. Ein Transfer aber ist, stand jetzt, nicht realistisch. Weil Frey bei den Queens Park Rangers noch einen gut dotierten Championship-Vertrag besitzt. Und eine Rückkehr in die Super League wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt infrage kommen wird.

Dass der FCSG einen treffsicheren Stürmer braucht, ist trotzdem klar. Mit Willem Geubbels, Felix Mambimbi, Chadrac Akolo und Jean-Pierre Nsame werden gleich vier Angreifer den Klub in diesem Sommer verlassen. Die beiden Letztgenannten wurden schon offiziell verabschiedet, mit Mambimbi hat man sich nicht geeinigt, Geubbels hat das Interesse von Premier-League-Absteiger Ipswich auf sich gezogen und könnte dem Klub knapp sechs Millionen Franken in die Kasse spülen.

Ein möglicher Nachfolgekandidat für den 14-fachen Saisontorschützen wäre Steffen Tigges. Der spielte einst unter Enrico Maassen bei der zweiten Mannschaft des BVB und war dort in 65 Spielen an 60 Toren direkt beteiligt. Via Osnabrück gings zum 1. FC Köln, wo er in dieser Saison aber kaum zum Einsatz gekommen ist. Dass der 194-Zentimeter-Turm eine Bereicherung für die Super League wäre, ist trotzdem klar. Ob Maassen sich an seinen Schützling erinnern wird? Oder zaubert Stilz einen anderen Superstürmer aus dem Hut?

Klar ist: Die Espen sind auf mehrere Spieler angewiesen, die vor dem gegnerischen Kasten die Nerven behalten. Knapp 58 Tore hätten sie aufgrund der erwartbaren Tore (xG) erzielen müssen, herausgekommen sind 52.

Daschner kostet 900'000

Einer, der mithelfen könnte, diesen Wert zu steigern, ist Lukas Daschner. Doch der Leihspieler aus Bochum würde den FCSG laut Blick-Infos eine Ablösesumme von 800'000 Franken kosten. Zu viel für einen Mann, der zwar unbestritten fussballerische Qualität besitzt, aber doch schon 26 Jahre alt ist und kaum Wiederverkaufswert haben wird.

Klar, dass Stilz versuchen wird, die Summe zu drücken. Wohl wissend, dass man in Bochum nicht auf Daschner wartet. Und dass der Deutsche relativ viel verdient und man nicht unglücklich wäre, ihn von der Lohnliste zu haben.

Die Lohnsumme der Spieler ist beim FCSG in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Gleichzeitig mit den Ansprüchen. Die Quali für das internationale Geschäft und den Einzug in den Cup-Final heissen die Ziele. An beiden ist man in der letzten Saison krachend gescheitert.

Auch, weil man auf den Aussenverteidigerpositionen im Vergleich zur vorletzten Saison einen massiven Leistungsabfall zu verzeichnen hatte. Vandermersch, Okoroji und Faber konnten die Abgänge von Schmidt und Zanotti zu keinem Zeitpunkt kompensieren. Mit Michael Heule soll ein Ex-Espen-Junior von Stade-Lausanne-Ouchy zurück in den Kybunpark kommen und zumindest auf der linken Seite für Verstärkung sorgen.

Viel wichtiger aber ist die Suche nach einem Superstürmer. Michael Frey wirds kaum.