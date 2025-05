Der FCSG murkst sich in die Sommerpause, trotzdem kommen am Samstag gegen Zürich wieder über 19'000 Fans. Wie FCSG-Coach Enrico Maassen auf Kritik reagiert. Welche Musik er hört. Und welche Erklärung er für das Verpassen der Saisonziele hat.

So reagiert FCSG-Maassen auf heftige Experten-Kritik

Darum gehts Erich Vogel kritisiert St. Gallens Trainer Maassen für falschen Fussballstil

Maassen reagiert gelassen, betont breites taktisches Repertoire und Musikgeschmack

Stefan Kreis Reporter Fussball

Erich Vogel ist zwar schon 86 Jahre alt, seine öffentlichen Aussagen aber sind so pointiert wie eh und je. Auf «Blue» forderte die Manager-Legende die Entlassung von St. Gallens Trainer Enrico Maassen. Weil der FCSG für «Heavy-Metal-Fussball» stehe, Maassen aber ein Sinfoniker sei. «Nach St. Gallen ging man nie gerne als Spieler. Heute gehst du ohne Probleme dorthin. Sie spielen völlig falsch Fussball.» Statt auf Tempo-Fussball setze Maassen auf einen gepflegten Ansatz. Das sei falsch. Darum müsse er gehen.

Auf die Aussagen von Vogel angesprochen, reagiert Maassen gelassen, lächelt die Kritik einfach weg: «Meinungen gehören dazu, das ist ein Stück weit auch Unterhaltung. Ich selbst würde so etwas nie öffentlich von mir geben.» Auf die Frage, welche Musik er höre, antwortet der 41-Jährige: «Schon auch Heavy Metal, aber in Sachen Musik bin ich breit unterwegs.»

Maassen nennt Hauptgrund für die Misere

Auch in taktischen Fragen hat er ein breites Repertoire. Drei verschiedene Grundformationen probierte der Trainer in dieser Saison aus. Zu Beginn startete er im von Ex-Coach Peter Zeidler bevorzugten Rauten-System, dann liess er mit zwei Sechsern spielen, ehe er in der Schlussphase der Saison auf eine Dreierkette umstellte.

Funktionieren tut das Ganze nur bedingt. Im Vergleich zur letzten Saison haben die St. Galler fünf Punkte weniger auf dem Konto und spielen, statt um Europa, um rein gar nichts mehr.

Auf die Gründe angesprochen, warum man nach der Cup-Blamage gegen Bellinzona auch das zweite Saisonziel verpasst habe, antwortet Maassen: «Unser grösstes Thema ist ganz klar die mangelnde Chancenverwertung.»

Ob sich das am Samstag gegen den FCZ ändern wird?