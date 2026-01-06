Darum gehts Französischer Fussballer am 29. September in Nyon entführt und bedroht

Entführer forderten Geld und setzten Gewalt sowie Drohungen ein

Neun Verdächtige in den Zwanzigern festgenommen, Ermittlungen laufen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Blick Sport

Die Genfer Justiz untersucht eine Entführung, die sich am 29. September in Nyon ereignet hat und einen gerade volljährigen französischen Fussballer betrifft. Laut «24 Heures» wartete das Opfer nach dem Training im Sportzentrum Colovray VD auf den Bus, als drei Männer aus einem grauen Auto mit Genfer Kennzeichen auftauchten und die Rückzahlung einer Schuld forderten.

Unter Drohung wurde der Fussballer gezwungen, in das Fahrzeug zu steigen. Er wurde geschlagen und bedroht, unter anderem mit dem Kolben einer Glock-Waffe, wie er angab. Die Entführer brachten ihn nach Lancy GE und anschliessend in einen Wald in Satigny GE, wo sie versuchten, das Geld bei seinen Angehörigen einzutreiben. Als dies scheiterte, liessen sie ihn schliesslich frei und befahlen ihm, das Geld bis zum nächsten Morgen zusammenzutragen. Das Opfer, noch unter Schock, nahm ein Tram und alarmierte die Polizei, bevor es das Bewusstsein verlor und ins Universitätsspital Genf gebracht werden musste.

Druck setzt sich in sozialen Netzwerken fort

Am folgenden Tag erhielt der junge Franzose weiterhin drängende Nachrichten über Snapchat. Mit Hilfe der Genfer Polizei wurde ein Treffen in der Nähe des Bahnhofs Cornavin GE organisiert, das zu mehreren Festnahmen führte, darunter auch eines Spielers von Servette. Dieser bestreitet jegliche Beteiligung an der Entführung und gibt an, lediglich einen anderen Verdächtigen transportiert zu haben. Ein weiterer Beteiligter erklärte, unter Zwang eines Mannes aus Lyon (Fr) gehandelt zu haben, der ihm gedroht habe, sein Haus abzubrennen, falls die Schuld nicht eingetrieben werde.

Sprachnachrichten, die an das Opfer geschickt wurden, belegen die verbale Gewalt der Entführer: «Wenn du das Geld nicht hast, bist du tot.» Die Ermittlungen führten zur Festnahme von neun Tatverdächtigen, alle in den Zwanzigern. Einer von ihnen gab zu, an der Aktion teilgenommen zu haben, um eine persönliche Schuld zu begleichen, bestritt jedoch den Einsatz von Gewalt. Der Fussballer erklärte, dass er im vergangenen März möglicherweise in einen Betrugsfall verwickelt gewesen sei, indem er sein Bankkonto zur Verfügung gestellt habe, über das der geforderte Betrag geflossen sein soll.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos