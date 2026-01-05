DE
FR
Abonnieren

Rückkehr in die Schweiz
Servette verpflichtet Ex-FCL-Captain

Die Genfer sind fündig geworden auf der Suche nach Verstärkung für die Verteidigung. Sie holen mit Marco Burch den einstigen Captain des FC Luzern in die Schweiz zurück.
Publiziert: 08:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Kommentieren
1/2
Spielt künftig für Servette: Marco Burch (r.).
Foto: keystone-sda.ch
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Bereits in den vergangenen Transferperioden machten Gerüchte die Runde über seine Rückkehr in die Schweiz, doch nun ist sie Tatsache: Laut Blick-Informationen verstärkt sich Servette mit Innenverteidiger Marco Burch (25). Am Montag wurden letzte Details geklärt und der Medizintest soll noch am Morgen über die Bühne gehen. Anschliessend soll der gebürtige Obwaldner ins laufende Trainingslager nach Spanien reisen.

Im Sommer 2023 hat Burch den FC Luzern verlassen und wechselte zum polnischen Topklub Legia Warschau. Beim FCL hatte er im Alter von 23 Jahren schon über 100 Pflichtspiele auf dem Konto und trug mit 22 bereits die Captainbinde. In Polen konnte er diese Rolle nur bedingt bestätigen – unter anderem, weil ihn ein Muskelbündelriss in seiner ersten Saison während mehreren Monaten ausser Gefecht setzte. In der Rückrunde der letzten Saison wurde er ligaintern an Radomiak Radom ausgeliehen und gehörte umgehend zu den Stammkräften. Nach seiner Rückkehr zu Legia Warschau steht er in der Hinrunde bei sieben Pflichtspieleinsätzen.

Sein Vertrag in Polen wäre im kommenden Sommer abgelaufen. Nun schliesst er sich den Genfern an, die gleichzeitig eine wichtige Lücke in der Innenverteidigung schliessen können mit einem einheimischen Spieler, der die Super League bestens kennt und sofort helfen kann.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Servette FC
Servette FC
FC Luzern
FC Luzern
Legia Warschau
Legia Warschau
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Servette FC
        Servette FC
        FC Luzern
        FC Luzern
        Legia Warschau
        Legia Warschau
        Super League
        Super League