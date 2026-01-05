Servette verpflichtet Ex-FCL-Captain

Die Genfer sind fündig geworden auf der Suche nach Verstärkung für die Verteidigung. Sie holen mit Marco Burch den einstigen Captain des FC Luzern in die Schweiz zurück.

Tobias Wedermann Fussballchef

Bereits in den vergangenen Transferperioden machten Gerüchte die Runde über seine Rückkehr in die Schweiz, doch nun ist sie Tatsache: Laut Blick-Informationen verstärkt sich Servette mit Innenverteidiger Marco Burch (25). Am Montag wurden letzte Details geklärt und der Medizintest soll noch am Morgen über die Bühne gehen. Anschliessend soll der gebürtige Obwaldner ins laufende Trainingslager nach Spanien reisen.

Im Sommer 2023 hat Burch den FC Luzern verlassen und wechselte zum polnischen Topklub Legia Warschau. Beim FCL hatte er im Alter von 23 Jahren schon über 100 Pflichtspiele auf dem Konto und trug mit 22 bereits die Captainbinde. In Polen konnte er diese Rolle nur bedingt bestätigen – unter anderem, weil ihn ein Muskelbündelriss in seiner ersten Saison während mehreren Monaten ausser Gefecht setzte. In der Rückrunde der letzten Saison wurde er ligaintern an Radomiak Radom ausgeliehen und gehörte umgehend zu den Stammkräften. Nach seiner Rückkehr zu Legia Warschau steht er in der Hinrunde bei sieben Pflichtspieleinsätzen.

Sein Vertrag in Polen wäre im kommenden Sommer abgelaufen. Nun schliesst er sich den Genfern an, die gleichzeitig eine wichtige Lücke in der Innenverteidigung schliessen können mit einem einheimischen Spieler, der die Super League bestens kennt und sofort helfen kann.