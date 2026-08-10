Nächstes Wochenende gastiert der grosse FC Barcelona beim FC Basel im Joggeli. Nun zwingt der Barça-Ansturm das FCB-Ticketportal in die Knie: Wie die Basler am Montag mitteilen, ist der Ticket-Shop komplett überlastet.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Dass der Kracher gegen den FC Barcelona das Sommer-Highlight werden würde, war klar. Mit einem Ansturm in dieser Dimension hat man beim FC Basel aber wohl nicht gerechnet: Der enorme Hype um das Testspiel gegen den Elite-Klub ist so riesig, dass der Online-Shop der Bebbi am Montag komplett in die Knie geht. Aufgrund von permanenten Aktualisierungsversuchen der Webseite seien in den vergangenen Stunden Anfragen «im dreistelligen Millionenbereich» (!) auf den entsprechenden Servern eingegangen.

Barça-Wahnsinn schon vor Anpfiff

So sei der Ticketing-Shop des FCB wegen des Vorverkaufs für die Partie gegen die Katalanen völlig überlastet und nicht erreichbar. Dies teilt der Klub am Montag in einer Medienmitteilung mit. Erst am Samstag hatte der Verein offiziell bestätigt, dass der spanische Meister am 16. August 2026 um 16.30 Uhr im Joggeli gastieren wird.

Der Klub wendet sich in der Mitteilung an seine auf eine Geduldsprobe gestellte Anhängerschaft: «Sämtliche technischen Ressourcen sind auf Maximalkapazität am Arbeiten, reichen aber aufgrund der enorm vielen gleichzeitigen Zugriffe und Seitenaktualisierungen nicht aus. Wir arbeiten daran, bitten um Verständnis und noch etwas Geduld.»

Vorverkauf gestoppt

Wie der FCB in einer zweiten Medienmitteilung verkündet, wurde entschieden, den Vorverkauf vorübergehend zu stoppen und am Dienstag um 12 Uhr wieder zu starten. Dies, da man erfolglos versucht habe, «zusätzliche Serverleistung sukzessive hochzufahren.» Zudem bittet der 21-fache Schweizer Meister die Fans um Entschuldigung.