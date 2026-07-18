DE
FR
Abonnieren

Wechsel in die Challenge League
Thun gibt U21-Knipser ab

Der FC Wil verstärkt sich mit Yves Allou aus der Thuner U21-Mannschaft.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC Thun lässt Yves Allou (19) zum FC Wil ziehen. Der Mittelstürmer erzielte in der abgelaufenen Saison 13 Tore in 23 Spielen für die U21 in der 2. Liga interregional. Damit war er hinter Simon Lengen (19), der in 24 Partien 30-mal einnetzte, der zweitbeste Thuner Torschütze. Lengen wurde in diesem Sommer ins Super-League-Team befördert, für Allou geht es im Kanton St. Gallen weiter.

Er unterschreibt in der Ostschweiz einen Dreijahresvertrag. Für die Profis der Berner Oberländer kam das Eigengewächs nie zum Einsatz. 

Parallel dazu gibt der Challenge-Ligist auch die Verpflichtung von FCB-Talent Agon Rexhaj (19) bekannt. 

Noch näher dran am FC Thun

Füge jetzt Thun deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Thun
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Thun
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
FC Wil
FC Wil
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Challenge League
        Challenge League
        FC Wil
        FC Wil
        FC Thun
        FC Thun