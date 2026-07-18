Der FC Wil verstärkt sich mit Yves Allou aus der Thuner U21-Mannschaft.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Thun lässt Yves Allou (19) zum FC Wil ziehen. Der Mittelstürmer erzielte in der abgelaufenen Saison 13 Tore in 23 Spielen für die U21 in der 2. Liga interregional. Damit war er hinter Simon Lengen (19), der in 24 Partien 30-mal einnetzte, der zweitbeste Thuner Torschütze. Lengen wurde in diesem Sommer ins Super-League-Team befördert, für Allou geht es im Kanton St. Gallen weiter.

Er unterschreibt in der Ostschweiz einen Dreijahresvertrag. Für die Profis der Berner Oberländer kam das Eigengewächs nie zum Einsatz.

Parallel dazu gibt der Challenge-Ligist auch die Verpflichtung von FCB-Talent Agon Rexhaj (19) bekannt.

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