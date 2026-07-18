FCB-Talent wechselt in die Challenge League

Agon Rexhaj verlässt den FC Basel und schliesst sich dem FC Wil in der Challenge League an. Beim FCB kam der Flügelspieler in der letzten Saison einmal zum Einsatz.

Gab letzte Saison sein Profi-Debüt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Basel gibt sein Flügel-Talent Agon Rexhaj in die Challenge League ab. Der 19-Jährige wechselt zum FC Wil und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag.

Der 19-fache Schweizer U-Nationalspieler stiess 2022 in die Nachwuchsabteilung der Bebbi und absolvierte Partien für die U16, U17, U19 und U21. Am 14. Mai kam der gebürtige Luzerner dann gegen den FC St. Gallen zu seinem Profi-Debüt in der 1. Mannschaft in der Super League.

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