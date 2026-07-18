FCB-Talent wechselt in die Challenge League

Der FC Basel gibt sein Flügel-Talent Agon Rexhaj in die Challenge League ab. Der 19-Jährige wechselt zum FC Wil und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag.
Der 19-fache Schweizer U-Nationalspieler stiess 2022 in die Nachwuchsabteilung der Bebbi und absolvierte Partien für die U16, U17, U19 und U21. Am 14. Mai kam der gebürtige Luzerner dann gegen den FC St. Gallen zu seinem Profi-Debüt in der 1. Mannschaft in der Super League.
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