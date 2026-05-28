Valentin Stocker übernimmt vorübergehend eine Position in der sportlichen Leitung des FC Basel. Er wird der erste Ansprechpartner für Trainer Stephan Lichtsteiner sein.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Basel bekommt nach dem Abgang von Daniel Stucki zunächst keinen neuen Sportchef. Trotzdem kommt es zu personellen Änderungen. Wie der FCB am Donnerstagnachmittag bekannt gibt, stellt sich der Verein in der sportlichen Führung für die Saisonvorbereitung neu auf.

Valentin Stocker (37) wird ab sofort Sportlicher Leiter der 1. Mannschaft. Zusammen mit dem neuen Technischen Direktor Andreas Herrmann (34) bildet er die sportliche Führung rund um das Super-League-Team. Stocker wird zudem «der erste Ansprechpartner für den Cheftrainer, dessen Trainerstab und die Spieler», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. Der ehemalige FCB-Captain war bisher Mitglied der Sportkommission.

Stocker übernimmt die Funktion zunächst bis zum Ende des Sommertransferfensters. «Dann wird gemeinsam entschieden, wie sich der FCB für die Zukunft weiter aufstellt.»

Es sei für ihn selbstverständlich, dass er in dieser wichtigen Phase für den Klub da sein könne und seinen Beitrag leiste, erklärt Stocker. «Ich freue mich auf den täglichen Austausch mit dem Trainerteam und den Spielern», wird der langjährige FCB-Captain zitiert.

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