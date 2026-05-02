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Vielversprechende Junge
Bricht bei Servette nun die neue Ära an?

Die Servette-Fans sind es leid, immer die Juwelen abwandern zu sehen. Möglich, dass nun eine neue Ära anbricht. Ist es so weit? Hier kommt das Servette-Inside.
Publiziert: 02.05.2026 um 14:28 Uhr
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Behaupten sich: die Jungen bei Servette – allen voran Thomas Lopes (Bild).
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Servette-Junge: Augen auf die rechte Spielfeldseite
  • Aber auch Oldie Stevanovic ist ein grosses Thema
  • Eine Enttäuschung bei Servette gibts am Freitagabend
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Tim Guillemin und Simon Strimer

Die News der Woche

Junior Kadile (23) beeindruckt die Super League immer wieder aufs Neue! Der 23-jährige Flügelspieler hat in seinen letzten sieben Spielen fünf Tore erzielt und acht Vorlagen gegeben, was mittlerweile in ganz Europa Beachtung findet. Was wird Servette also tun? Die Kaufoption in Höhe von einer Million Franken, die es bei Almere City hat, ziehen und ihn sofort für viel mehr verkaufen? Finanziell wäre das ein interessantes Geschäft. Aber diese Option würde bei den Fans von Servette sicherlich nicht gut ankommen.

Die grosse Frage

Wird Loun Srdanovic (19) so weitermachen? Der talentierte rechte Aussenverteidiger ist nach zahlreichen Verletzungen endlich wieder einsatzbereit, und sein Zusammenspiel mit Thomas Lopes (19) ist sehr vielversprechend. Zwei Talente aus der eigenen Akademie, die die rechte Seite besetzen – das dürfte die Fans von Servette freuen, die es leid sind, dass die besten Genfer Spieler in den letzten Jahren sehr schnell (zu schnell) den Verein verlassen haben, ohne jemals für die erste Mannschaft gespielt zu haben. In ungeordneter Reihenfolge: Johan Manzambi, Zeki Amdouni, Winsley Boteli… Bei Servette scheint eine neue Ära anzubrechen, in der der Verein endlich auf seine eigene Nachwuchsakademie vertraut.

Gesagt ist gesagt

«Es gibt keinen Spieler in der Schweiz, der sich so intelligent bewegt wie Miroslav Stevanovic. Wenn es darum geht, Räume zu besetzen, ist er zur Stelle. Wenn sich eine Lücke auftut, erkennt er sie.» – Trainer Jocelyn Gourvennec ist voller Bewunderung für das Flair des 35-jährigen bosnischen Genies. So sehr, dass er sich vorstellen kann, seinen Vertrag, der im Juni 2027 ausläuft, zu verlängern? «Warum nicht? Körperlich wird er immer besser. Er ist ein Vorbild für alle, auf und neben dem Platz.»

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Mögliche Aufstellung

Frick; Srdanovic, Rouiller, Burch, Mazikou; Fomba, Douline; Lopes, Stevanovic, Kadile; Ayé.

Wer fehlt?

Ondoua (gesperrt), Allix, Bronn, Mall, Severin (verletzt).

Neben dem Platz

Servette öffnete am Freitag das Stadion für das Viertelfinal-Rückspiel der Women’s Super League. Doch das Spiel gegen Aarau, das mit 4:0 klar gewonnen wurde, lockte nur 1012 Zuschauer in das 30’000-Plätze-Stadion. Eine Enttäuschung.

Hast du gewusst, dass...

... Servette schon 13 Mal nach Eckbällen getroffen hat? Bestwert in der Super League für den Tabellenachten.

Aufgepasst auf

Thomas Lopes (19) ist aktuell in aller Munde. Zwei Tore hat er in den letzten zwei Spielen erzielt. Speziell: Er ist Franzose, aber irgendwie doch praktisch ein Genfer. Er stammt aus Ambilly, das zwar zum sogenannten «Grand Genève» gehört, aber auf französischem Gebiet liegt. Erst kürzlich hat er bis 2029 verlängert.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 34 Runden:

  1. Kadile 4,9
  2. Lopes 4,3
  3. Cognat 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

VAR: Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Ein GC-Spieler freut sich schon auf das System von Zeidler. «Die Raute finde ich sehr attraktiv», sagt Sven Köhler. Der Deutsche hat sich kurz nach der Bekanntgabe des Trainerwechsels mit Blick unterhalten. Hier erscheint das GC-Inside.

35

Runde

Sa., Lausanne – Luzern, 18 Uhr
Sa., Winterthur – FCZ, 18 Uhr
Sa., Basel – Thun, 20.30 Uhr
So., St. Gallen – Sion, 14 Uhr
So., GC – Servette, 16.30 Uhr
So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
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Servette FC
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