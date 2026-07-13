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Vertrag wurde erst im Juni noch verlängert
FC Luzern verkauft Offensiv-Juwel für Millionensumme

Das Luzerner Juwel Andrej Vasovic (18) zieht es ins Ausland: Brügge sichert sich das Talent für über 7 Millionen Franken. Damit schliesst das Sturmjuwel zu den Rekordtransfers der Innerschweizer auf.
Publiziert: 11:26 Uhr
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Andrej Vasovic zieht es zum belgischen Meister Brügge.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Der FC Luzern gibt sein Offensiv-Juwel Andrej Vasovic (18) ab. Zuletzt buhlten mit Brügge und Bologna zwei internationale Grössen um die Dienste des Sturm-Talents – am Ende haben laut Blick-Infos die Belgier das Rennen gemacht.

6 Millionen Franken sollen nach Blick-Informationen fix in die Innerschweiz fliessen – dazu kommen noch Bonus-Zahlungen, die die Gesamtsumme steigern sollen. Somit steigt Vasovic gleich zu den Rekordtransfers des FCL auf: WM-Fahrer Ardon Jashari (ebenfalls zu Brügge) und Luca Jaquez (VfB Stuttgart) spülten ebenfalls jeweils 6 Millionen in die Kassen der Luzerner.

Vasovic ist erst diese Saison hin in den ersten Kader des FCL gerutscht. Insgesamt 26-mal streifte sich der 18-Jährige das Trikot der Leuchtenstädter über und erzielte dabei sechs Tore und lieferte eine Vorlage. Erst Mitte Juni verlängerte er seinen Vertrag bei den Luzerner vorzeitig bis 2030. Sportchef Remo Meyer sagte da: «Die Entwicklung von Andrej Vasovic bereitet uns grosse Freude» – nun bringt er auch eine Stange Geld ein.

Vasovic trifft auf bekannte Gesichter

In Brügge trifft Vasovic auf ein bekanntes Gesicht aus der Super League. Der belgische Meister hat sich am vergangenen Freitag die Dienste von Cheveyo Tsawa (19) gesichert. Wie Blick weiss, legt Brügge 6 Millionen auf den Tisch, die Summe kann aber noch auf 8,5 Millionen steigen. Derzeit befindet sich auch Ex-Nati-Goalie Yann Sommer in Verhandlungen mit Brügge, der Vertrag soll laut Medienberichten in den nächsten Stunden oder Tagen unterschrieben werden.

Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
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